Como a IA pode resolver a crise da água? Esta competição global busca respostas

Como garantir que mais pessoas no mundo tenham acesso à água potável, limpa e segura? Essa é a pergunta central do EY AI & Data Challenge 2026, competição internacional que acaba de abrir vagas para estudantes e profissionais iniciantes interessados em aplicar tecnologia a problemas ambientais concretos.

Promovida pela EY, companhia de auditoria e consultoria, a iniciativa convida participantes de qualquer lugar do mundo a desenvolverem modelos preditivos capazes de identificar riscos de contaminação hídrica antes que se tornem crises de saúde pública.

O cenário que motiva o desafio é preocupante. Um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aponta que menos de 60% dos corpos d'água monitorados em 120 países atingem padrões considerados seguros. Com o agravamento das mudanças climáticas, a tendência é que a poluição se intensifique, tornando sistemas de alerta precoce cada vez mais necessários.

Como participar do programa

Para construir suas soluções, os competidores terão acesso a uma base de dados coletada entre 2011 e 2015 em rios sul-africanos. A proposta é cruzar informações sobre qualidade da água com variáveis climáticas e ambientais, criando ferramentas que possam ser adaptadas a diferentes regiões do planeta.

Podem se inscrever estudantes universitários e profissionais com até cinco anos de experiência no mercado. As equipes devem ter no máximo três integrantes, mas participações individuais também são aceitas. O prazo para registro vai até 13 de março, quando começam as análises técnicas das propostas.

Reconhecimento internacional

Além de visibilidade no setor de tecnologia e sustentabilidade, os melhores projetos garantem premiação em dinheiro. A equipe campeã recebe US$ 10 mil, seguida por US$ 5 mil para o segundo lugar e US$ 2,5 mil para o terceiro. Paralelamente, há uma classificação específica para a América Latina, com vale-presentes de até US$ 2,5 mil para os três primeiros colocados da região.

A cerimônia de premiação acontece em julho, reunindo os finalistas em um evento internacional. Antes disso, os selecionados para a etapa final serão conhecidos em 1º de abril, e os vencedores serão anunciados no dia 6 de maio.

Mais detalhes sobre o regulamento e o processo de inscrição podem ser consultados no site da competição ou no Instagram @eybrasilcarreiras.