Como a IA pode resolver a crise da água? Esta competição global busca respostas

Além de visibilidade no setor de tecnologia e sustentabilidade, os melhores projetos garantem premiação em dinheiro (Colin Anderson Productions PTY LTD/Getty Images)
Repórter de ESG
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h46.
Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 16h54.
Como garantir que mais pessoas no mundo tenham acesso à água potável, limpa e segura? Essa é a pergunta central do EY AI & Data Challenge 2026, competição internacional que acaba de abrir vagas para estudantes e profissionais iniciantes interessados em aplicar tecnologia a problemas ambientais concretos.
Promovida pela EY, companhia de auditoria e consultoria, a iniciativa convida participantes de qualquer lugar do mundo a desenvolverem modelos preditivos capazes de identificar riscos de contaminação hídrica antes que se tornem crises de saúde pública.
O cenário que motiva o desafio é preocupante. Um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aponta que menos de 60% dos corpos d'água monitorados em 120 países atingem padrões considerados seguros. Com o agravamento das mudanças climáticas, a tendência é que a poluição se intensifique, tornando sistemas de alerta precoce cada vez mais necessários.
Para construir suas soluções, os competidores terão acesso a uma base de dados coletada entre 2011 e 2015 em rios sul-africanos. A proposta é cruzar informações sobre qualidade da água com variáveis climáticas e ambientais, criando ferramentas que possam ser adaptadas a diferentes regiões do planeta.
Podem se inscrever estudantes universitários e profissionais com até cinco anos de experiência no mercado. As equipes devem ter no máximo três integrantes, mas participações individuais também são aceitas. O prazo para registro vai até 13 de março, quando começam as análises técnicas das propostas.
Além de visibilidade no setor de tecnologia e sustentabilidade, os melhores projetos garantem premiação em dinheiro. A equipe campeã recebe US$ 10 mil, seguida por US$ 5 mil para o segundo lugar e US$ 2,5 mil para o terceiro. Paralelamente, há uma classificação específica para a América Latina, com vale-presentes de até US$ 2,5 mil para os três primeiros colocados da região.
A cerimônia de premiação acontece em julho, reunindo os finalistas em um evento internacional. Antes disso, os selecionados para a etapa final serão conhecidos em 1º de abril, e os vencedores serão anunciados no dia 6 de maio.
Mais detalhes sobre o regulamento e o processo de inscrição podem ser consultados no site da competição ou no Instagram @eybrasilcarreiras.