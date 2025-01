Feriados em fevereiro de 2025: confira o calendário das datas comemorativas do mês

Com a chegada de fevereiro, muitos começam a se perguntar sobre as possibilidades de folga ao longo do mês. Conhecer o calendário de feriados é fundamental para organizar viagens, momentos de descanso ou compromissos pessoais. O Carnaval costuma gerar grande expectativa, mas é importante estar atento às datas oficiais.

No Brasil, os feriados nacionais e locais são definidos por portarias do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Cada município pode estabelecer feriados específicos, geralmente relacionados a datas históricas importantes para a comunidade.

Fevereiro tem feriado nacional?

Ao contrário do que muitos esperam, fevereiro não conta com feriados nacionais. A comemoração oficial mais próxima é a Sexta-feira Santa, em 18 de abril. Com grande significado cristão, a data relembra a crucificação de Jesus Cristo e marca um momento de reflexão que antecede a celebração da Páscoa, recebendo atenção especial da comunidade religiosa.

Quando será o carnaval 2025?

Em 2025, o Carnaval acontecerá entre os dias 1º e 4 de março, com as festividades se estendendo até a Quarta-feira de Cinzas, em 5 de março. As datas variam por se tratarem de um evento móvel ligado ao calendário lunar. Apesar de ser uma das celebrações mais populares do Brasil, o Carnaval não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo.

Datas comemorativas do mês de fevereiro de 2025

7 de fevereiro - Dia Mundial do Câncer

7 de fevereiro - Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas

11 de fevereiro - Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência

14 de fevereiro - Dia de São Valentim / Dia do Amor

17 de fevereiro - Dia Mundial do Gato

18 de fevereiro - Dia Internacional da Síndrome de Asperger

20 de fevereiro - Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo

Quais são as campanhas de fevereiro?

Fevereiro é um mês marcado por duas importantes campanhas de conscientização: Fevereiro Laranja e Fevereiro Roxo. Ambas visam informar e sensibilizar a população sobre a prevenção e o combate a doenças graves.

Fevereiro Laranja

A campanha é dedicada à conscientização sobre a leucemia, um tipo grave de câncer que afeta os glóbulos brancos. A iniciativa destaca a importância da doação de medula óssea, essencial para salvar vidas, já que apenas um em cada cem mil pacientes encontra um doador compatível, segundo o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene).

Fevereiro Roxo

Essa campanha traz atenção para doenças como Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Embora ainda não tenham cura, essas condições podem ser tratadas e cuidadas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.