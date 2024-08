Brasileiro que viralizou ao dançar em cima de ônibus no carnaval cai e morre após briga na Rússia

Morreu em São Petersburgo, na Rússia, o brasileiro Jonathan Oliveira, que viralizou nas redes sociais com um vídeo gravado no carnaval de 2017 em que aparece dançando a música “Break Free”, de Ariana Grande, em cima de um ônibus. As imagens viralizaram pelo Brasil e pelo mundo, e o rapaz se tornou meme e símbolo da festa.

me lembrei de quando transformaram o carnaval de sp em 2017 em um show da ariana grande pic.twitter.com/0q3dmxvleh — bee jurídico lingorm⚢ (@namodasaninha) August 2, 2023

De acordo com o noticiário local, Jonathan teria se envolvido em uma briga com um outro rapaz local enquanto estavam a bordo de um iate. Segundo o canal REN TV, a briga começou antes do barco sair e, já no mar, Jonathan Oliveira caiu e não resistiu. De acordo com uma fonte, o brasileiro não sabia nadar. "Ao contrário do residente local, o brasileiro não sabia nadar e se afogou", afirma a imprensa russa.

A Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa para São Petersburgo está verificando o ocorrido. O residente russo foi detido e está sob investigação de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

A última publicação de Jonathan Oliveira no Instagram foi uma série de fotos e vídeos em visita a Catedral de S. Isaac.O modelo compartilhou sobre a experiência na cidade: “Esse foi o meu segundo dia em São Petersburgo (Rússia) aonde visitei St Isaac’s Cathedral. A visita foi completa com acesso à capela e também ao rooftop aonde são mais de 200 degraus para chegar ao topo e ver a cidade por completo em um ângulo de 360 graus. Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui”.