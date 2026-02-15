Carnaval 2026: Veja ordem dos desfiles do Grupo Especial do RJ

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontecem pelo segundo ano consecutivo divididos em três noites. Com início marcado para domingo, 15 de fevereiro, e encerramento na terça-feira, 17, as 12 agremiações passarão pela Marquês de Sapucaí, quatro por dia.

A ordem das apresentações foi definida por sorteio realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

No domingo, 15, a Acadêmicos de Niterói abre a noite com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", sobre a trajetória do presidente. A Estação Primeira de Mangueira fecha a madrugada, às 2h30, com o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra", sobre tradições afro-indígenas da Amazônia.

Na segunda-feira, 16, a Beija-Flor de Nilópolis, campeã de 2025, desfila às 23h30 com o enredo sobre o Bembé do Mercado, candomblé de rua de Santo Amaro de Purificação, no Recôncavo Baiano.

Na terça-feira, 17, a Unidos de Vila Isabel apresenta, às 23h30, o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", uma homenagem a Heitor dos Prazeres. O Acadêmicos do Salgueiro fecha os desfiles do Grupo Especial, às 2h30.

Veja a ordem dos desfiles:

Domingo, 15

22h: Acadêmicos de Niterói

23h30: Imperatriz Leopoldinense

1h: Portela

2h30: Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira, 16

22h: Mocidade Independente de Padre Miguel

23h30: Beija-Flor de Nilópolis

1h: Unidos do Viradouro

2h30: Unidos da Tijuca

Terça-feira, 17