Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval 2026: Veja ordem dos desfiles do Grupo Especial do RJ

Confira os horários dos desfiles e os enredos das principais Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Carnaval 2026: veja a programação dos desfiles no Rio de Janeiro (Riotur/Marco Antônio Cavalcanti)

Carnaval 2026: veja a programação dos desfiles no Rio de Janeiro (Riotur/Marco Antônio Cavalcanti)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15h13.

Tudo sobreCarnaval
Saiba mais

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontecem pelo segundo ano consecutivo divididos em três noites. Com início marcado para domingo, 15 de fevereiro, e encerramento na terça-feira, 17, as 12 agremiações passarão pela Marquês de Sapucaí, quatro por dia.

A ordem das apresentações foi definida por sorteio realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

No domingo, 15, a Acadêmicos de Niterói abre a noite com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", sobre a trajetória do presidente. A Estação Primeira de Mangueira fecha a madrugada, às 2h30, com o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra", sobre tradições afro-indígenas da Amazônia.

Na segunda-feira, 16, a Beija-Flor de Nilópolis, campeã de 2025, desfila às 23h30 com o enredo sobre o Bembé do Mercado, candomblé de rua de Santo Amaro de Purificação, no Recôncavo Baiano.

Na terça-feira, 17, a Unidos de Vila Isabel apresenta, às 23h30, o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", uma homenagem a Heitor dos Prazeres. O Acadêmicos do Salgueiro fecha os desfiles do Grupo Especial, às 2h30.

Veja a ordem dos desfiles:

Domingo, 15

  • 22h: Acadêmicos de Niterói
  • 23h30: Imperatriz Leopoldinense
  • 1h: Portela
  • 2h30: Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira, 16

  • 22h: Mocidade Independente de Padre Miguel
  • 23h30: Beija-Flor de Nilópolis
  • 1h: Unidos do Viradouro
  • 2h30: Unidos da Tijuca

Terça-feira, 17

  • 22h: Paraíso do Tuiuti
  • 23h30: Unidos de Vila Isabel
  • 1h: Acadêmicos do Grande Rio
  • 2h30: Acadêmicos do Salgueiro
Acompanhe tudo sobre:Carnaval

Mais de Pop

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, domingo, 15

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

Mais na Exame

Mercados

A especialidade dessa empresa é impactar pessoas com vírus. Suas ações viraram uma febre

Mundo

Trump anuncia mais de US$ 5 bilhões do Conselho de Paz para reconstrução de Gaza

Inteligência Artificial

O paradoxo da IA que está tirando US$ 1,5 trilhão das big techs

Esporte

Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações para o clássico