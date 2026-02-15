Carnaval 2026: veja dicas para evitar prejuízo com roubo de celular

Furtos e roubos de celular disparam no Carnaval do Rio e de SP (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16h12.
Carnaval é sinônimo de festa, mas também exige atenção com a segurança. No Rio de Janeiro, durante a folia do ano passado, um celular foi roubado ou furtado a cada seis minutos. Ao todo, foram 4.613 registros de furto e 2.469 de roubo, segundo dados oficiais.
Entre fantasias, glitter e fotos da festa, a distração facilita a ação de criminosos. Em São Paulo, mais de 6 mil ocorrências de furtos e roubos de celulares foram registradas no Carnaval de 2025.
O impacto do crime é maior devido ao volume de informações armazenadas no dispositivo. Hoje, o celular reúne acesso a contas bancárias, documentos e senhas pessoais, funcionando como uma extensão da identidade do usuário.
Diante do avanço dos casos, o mercado tem ampliado as ferramentas de proteção. As chamadas "coleiras de celular" estão entre os itens mais vendidos na internet. Bancos e aplicativos também passaram a oferecer recursos como limites de acesso, bloqueio rápido e mecanismos adicionais de segurança.
Entre as principais recomendações estão:
Em caso de roubo ou furto, a orientação é comunicar imediatamente o banco e registrar boletim de ocorrência. Também é possível recorrer a plataformas públicas de segurança digital, que permitem o bloqueio rápido do aparelho e das contas associadas após o crime.