Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro nesta segunda, com horários e endereço de concentração

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Tudo sobreCarnaval
Saiba mais

As ruas do Rio de Janeiro recebem nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, uma agenda extensa de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até a noite. Entre os destaques estão Bloco do Sargento Pimenta, Bafo da Onça, Banda da Inválidos, Vem Cá Minha Flor e Que Pena Amor.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval do RJ hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro, por bairro:

Centro

Que Pena Amor – 07:00
Praça Tiradentes, 69

Vem Cá Minha Flor – 08:00
Av. Mal. Câmara, 196–216

Brasília Amarela – 08:00
Largo São Francisco de Paula

Dinos Associação Carnavalesca – 12:00
Largo São Francisco de Paula, s/n

Comuna Que Pariu! – 14:00
Av. Henrique Valadares, 28

Vem Delícia – 13:00
Praça Tiradentes, 40

Bloco da Insanarj – 09:00
Av. Henrique Valadares, 46

Grupo Maracutaia – 13:00
Praça Virgílio de Melo Franco, 85

Banda da Inválidos – 16:00
R. dos Inválidos, 138

Banda da Amizade – 13:00
R. Tadeu Kosciusko, próximo ao 79

Associação Carnavalesca Infiéis – 13:00
Largo Alexandre Herculano

Glória

Bloco do Sargento Pimenta – 08:00
Av. Infante Dom Henrique, 75

Carrossel de Emoções – 14:00
Av. Infante Dom Henrique, 75

Bloco Traz a Caçamba – 14:00
Av. Augusto Severo, 202

Jardim Botânico

Bloco A Rocha da Gávea – 08:00
R. Pacheco Leão, 20

Leblon

Bloco Corre Atrás – 07:00
Av. Delfim Moreira, 1111

Império da Cruzada – 14:00
Av. Delfim Moreira, 12

São Conrado

Bloco Fica Comigo – 09:00
Av. Pref. Mendes de Morais, 808

Recreio dos Bandeirantes

Bloco das Divas – 12:00
Av. Lúcio Costa, 16360

Barra da Tijuca

Banda do Riviera – 15:00
R. Rosalina Brand, 200

Leme

Turbilhão Carioca – 12:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

Bloco Peru Sadio – 14:00
Av. Atlântica, 958

Copacabana

Bloco Virtual – 08:00
Av. Atlântica, 656

Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto – 11:00
Praça Edmundo Bittencourt, 721

Santa Teresa

Bloco Carnavalesco Bafo da Onça – 10:00
R. Monte Alegre, 306

G.R.B.C. Aconteceu – 16:00
R. Alm. Alexandrino, 89

Ilha do Governador

Banda Polvo da Ilha – 09:00
Praça Iaiá Garcia

Banda Inimigos da Bebida – 10:00
Cocotá

Bloco Carnavalesco Nova Geração do Zumbi – 09:00
R. Peixoto de Carvalho, 228

Flamengo

Estica do Flamengo – 14:00
R. Marquês de Abrantes

Grajaú

Bloco Balanço do Jamelão – 16:00
R. Rosa e Silva, 19

Botafogo

Carvalho em Pé – 10:00
R. Visconde de Caravelas, 14

Catete

Bloco Infantojuvenil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho – 09:00
Largo do Machado

Méier

Bloco Papo de Cachaça – 16:00
R. Dias da Cruz, 269

Bangu

Bloco Carnavalesco Tudo Bom – 14:00
R. Figueiredo Camargo, 351

Bloco Carnavalesco Grilo de Bangu – 18:00
R. Francisco Franco, 314

Padre Miguel

Bloco Olha Pra Quem Te Ama – 12:00
R. D, 340

Paquetá

Bloco da Colônia – 17:00
Praia José Bonifácio, 175

Santa Cruz

B.C. Unidos do Largo da Bica – 17:00
R. Mal. Galdino, 394

Pedra de Guaratiba

Tigre do Coqueiro – 17:00
R. Barros de Alarcão, 283

Olaria

B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria – 17:00
R. Paranhos, 726

Acompanhe tudo sobre:CarnavalRio de JaneiroFeriados

Mais de Pop

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Apuração do Carnaval 2026 do Rio: data, horário, regras e onde assistir ao vivo

Que horas começa o desfile das escolas do Grupo Especial do Rio? Veja horário e onde assistir

Mais na Exame

Pop

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Carreira

Três comandos do ChatGPT para ser promovido no trabalho

Brasil

Jair Bolsonaro passou mal e está sendo monitorado, diz Carlos Bolsonaro

Mundo

‘Lamento que meu país tenha considerado se opor ao Mercosul’, diz chefe do banco central da França