Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro recebem nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, uma agenda extensa de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até a noite. Entre os destaques estão Bloco do Sargento Pimenta, Bafo da Onça, Banda da Inválidos, Vem Cá Minha Flor e Que Pena Amor.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.
Que Pena Amor – 07:00
Praça Tiradentes, 69
Vem Cá Minha Flor – 08:00
Av. Mal. Câmara, 196–216
Brasília Amarela – 08:00
Largo São Francisco de Paula
Dinos Associação Carnavalesca – 12:00
Largo São Francisco de Paula, s/n
Comuna Que Pariu! – 14:00
Av. Henrique Valadares, 28
Vem Delícia – 13:00
Praça Tiradentes, 40
Bloco da Insanarj – 09:00
Av. Henrique Valadares, 46
Grupo Maracutaia – 13:00
Praça Virgílio de Melo Franco, 85
Banda da Inválidos – 16:00
R. dos Inválidos, 138
Banda da Amizade – 13:00
R. Tadeu Kosciusko, próximo ao 79
Associação Carnavalesca Infiéis – 13:00
Largo Alexandre Herculano
Bloco do Sargento Pimenta – 08:00
Av. Infante Dom Henrique, 75
Carrossel de Emoções – 14:00
Av. Infante Dom Henrique, 75
Bloco Traz a Caçamba – 14:00
Av. Augusto Severo, 202
Bloco A Rocha da Gávea – 08:00
R. Pacheco Leão, 20
Bloco Corre Atrás – 07:00
Av. Delfim Moreira, 1111
Império da Cruzada – 14:00
Av. Delfim Moreira, 12
Bloco Fica Comigo – 09:00
Av. Pref. Mendes de Morais, 808
Bloco das Divas – 12:00
Av. Lúcio Costa, 16360
Banda do Riviera – 15:00
R. Rosalina Brand, 200
Turbilhão Carioca – 12:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
Bloco Peru Sadio – 14:00
Av. Atlântica, 958
Bloco Virtual – 08:00
Av. Atlântica, 656
Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto – 11:00
Praça Edmundo Bittencourt, 721
Bloco Carnavalesco Bafo da Onça – 10:00
R. Monte Alegre, 306
G.R.B.C. Aconteceu – 16:00
R. Alm. Alexandrino, 89
Banda Polvo da Ilha – 09:00
Praça Iaiá Garcia
Banda Inimigos da Bebida – 10:00
Cocotá
Bloco Carnavalesco Nova Geração do Zumbi – 09:00
R. Peixoto de Carvalho, 228
Estica do Flamengo – 14:00
R. Marquês de Abrantes
Bloco Balanço do Jamelão – 16:00
R. Rosa e Silva, 19
Carvalho em Pé – 10:00
R. Visconde de Caravelas, 14
Bloco Infantojuvenil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho – 09:00
Largo do Machado
Bloco Papo de Cachaça – 16:00
R. Dias da Cruz, 269
Bloco Carnavalesco Tudo Bom – 14:00
R. Figueiredo Camargo, 351
Bloco Carnavalesco Grilo de Bangu – 18:00
R. Francisco Franco, 314
Bloco Olha Pra Quem Te Ama – 12:00
R. D, 340
Bloco da Colônia – 17:00
Praia José Bonifácio, 175
B.C. Unidos do Largo da Bica – 17:00
R. Mal. Galdino, 394
Tigre do Coqueiro – 17:00
R. Barros de Alarcão, 283
B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria – 17:00
R. Paranhos, 726