Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 8 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (TOMAZ SILVA AGÊNCIA BRASIL /Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro receberão neste domingo, 8 de fevereiro, uma extensa programação de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde a madrugada até o fim da tarde. Entre os destaques estão Cordão do Boitatá, Suvaco de Cristo, Empolga às 9, Banda da Barra e Bloco Fogo e Paixão.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.
Bloco Fogo e Paixão – 08:00
Largo São Francisco de Paula
Cordão do Boitatá – 07:00
R. Primeiro de Março, 33
Universibloco – 07:00
Praça Tiradentes, 28
Morena do Dom – 12:00
R. André Cavalcanti, 44
Ginga Tropical – 10:00
R. da Alfândega, 19
Chora Me Liga – 07:00
Av. Infante Dom Henrique, 75
Suvaco de Cristo – 08:00
R. Jardim Botânico, 594
Batuke do Pretinho da Serrinha – 08:00
Parque do Flamengo, 278
Grêmio Recreativo e Cultural Banda do Arrxo – 10:00
Av. Atlântica, 1230
Blocão de Copacabana – 08:00
Av. Atlântica
Bloco Foliões da Abraces – 14:00
Av. Atlântica, 2964
Empolga às 9 – 12:00
Av. Vieira Souto, 370
Se Não Quiser Me Dar Me Empresta – 09:00
Av. Vieira Souto
Bloco da Balanço – 08:00
Nossa Senhora da Paz
Bloco da Chaleira do Vidigal – 13:00
Av. Delfim Moreira, 1034
Banda da Barra – 12:00
Av. Lúcio Costa, 3646
Gigantes da Lira – 09:00
Laranjeiras
Larga Onça Alfredo – 16:00
Praça São Salvador, 6
Quem Num Guenta Bebe Água – 12:00
R. Gago Coutinho, 37
Tá Pirando, Pirado, Pirou! – 15:00
Av. Pasteur, 404
Banda da Praça Afonso Pena – 16:00
R. Campos Sales, 67
Bloco 8&80 – 15:00
Praça Cmte. Xavier de Brito, 14
Majorzão da Tijuca – 15:00
R. Maj. Ávila, 132
Bloquinho do Sem Ribalta – 08:00
R. Dr. Satamini, 160
Bloco Carnavalesco Alegria de Vila Isabel – 13:00
R. Visconde de Abaeté, 139
Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba I – 09:00
Blvd. 28 de Setembro, 226
Banda da Zulmira – 14:00
R. Alm. João Cândido Brasil, 251
Eu Choro Curto Mas Rio Comprido – 13:00
R. Aristídes Lôbo, 150
Rodopiando no Tombo do Copo – 12:00
R. Citiso, 38
Vai Tomar no Grajaú – 12:00
Av. Eng. Richard, 116
Tamo Junto in Folia – 16:00
R. F. Iapi, 171
Bloco Carnavalesco Acorda e Vem Brincar – 10:00
R. das Dálias, 137
Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade – 16:00
R. Leopoldina, 213
Unidos do Engenho de Dentro – 16:00
R. Adolfo Bergamini, 370
Bloco Carnavalesco Escoteiros na Folia – 09:00
Travessa Miracema, 148
Bloco Bigodinho Esticado – 11:00
R. Adriano, 144
Chegou Pilares – 11:00
R. Soares Meireles, 10A
G.R.B.C. Panela da Folia – 11:00
R. Belisário de Sousa, 779
Boêmios da Pracinha e Vital – 11:00
R. Guamaré, 21
Batucar Pra Ser Feliz – 10:00
Estr. dos Três Rios, 2
Banda do Anil – 12:00
Estr. da Uruçanga, 20
Bloco Carnavalesco Pode Provar Que Não Tem Veneno – 09:00
Praça Augusto Ruschi
Bloco Carnavalesco Unidos da Ribeira – 11:00
Praça Iaiá Garcia
Bailinho do Capitão Trombeta – 07:00
R. Maldonado, 293
Carijó – 11:00
Av. Paranapuã, 304
Bloco Fuzuê da Ilha – 12:00
R. Uçá, 392
No Rabo do Pavão – 12:00
R. 24 de Maio, 527