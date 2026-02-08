Pop

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 8 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro neste domingo, com horários e endereço de concentração

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (TOMAZ SILVA AGÊNCIA BRASIL /Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 06h00.

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste domingo, 8 de fevereiro, uma extensa programação de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde a madrugada até o fim da tarde. Entre os destaques estão Cordão do Boitatá, Suvaco de Cristo, Empolga às 9, Banda da Barra e Bloco Fogo e Paixão.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, domingo, 8 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco Fogo e Paixão – 08:00
Largo São Francisco de Paula

Cordão do Boitatá – 07:00
R. Primeiro de Março, 33

Universibloco – 07:00
Praça Tiradentes, 28

Morena do Dom – 12:00
R. André Cavalcanti, 44

Ginga Tropical – 10:00
R. da Alfândega, 19

Glória

Chora Me Liga – 07:00
Av. Infante Dom Henrique, 75

Jardim Botânico

Suvaco de Cristo – 08:00
R. Jardim Botânico, 594

Flamengo

Batuke do Pretinho da Serrinha – 08:00
Parque do Flamengo, 278

Copacabana

Grêmio Recreativo e Cultural Banda do Arrxo – 10:00
Av. Atlântica, 1230

Blocão de Copacabana – 08:00
Av. Atlântica

Bloco Foliões da Abraces – 14:00
Av. Atlântica, 2964

Ipanema

Empolga às 9 – 12:00
Av. Vieira Souto, 370

Se Não Quiser Me Dar Me Empresta – 09:00
Av. Vieira Souto

Bloco da Balanço – 08:00
Nossa Senhora da Paz

Leblon

Bloco da Chaleira do Vidigal – 13:00
Av. Delfim Moreira, 1034

Barra da Tijuca

Banda da Barra – 12:00
Av. Lúcio Costa, 3646

Laranjeiras

Gigantes da Lira – 09:00
Laranjeiras

Larga Onça Alfredo – 16:00
Praça São Salvador, 6

Quem Num Guenta Bebe Água – 12:00
R. Gago Coutinho, 37

Botafogo

Tá Pirando, Pirado, Pirou! – 15:00
Av. Pasteur, 404

Tijuca

Banda da Praça Afonso Pena – 16:00
R. Campos Sales, 67

Bloco 8&80 – 15:00
Praça Cmte. Xavier de Brito, 14

Majorzão da Tijuca – 15:00
R. Maj. Ávila, 132

Bloquinho do Sem Ribalta – 08:00
R. Dr. Satamini, 160

Vila Isabel

Bloco Carnavalesco Alegria de Vila Isabel – 13:00
R. Visconde de Abaeté, 139

Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba I – 09:00
Blvd. 28 de Setembro, 226

Maracanã

Banda da Zulmira – 14:00
R. Alm. João Cândido Brasil, 251

Rio Comprido

Eu Choro Curto Mas Rio Comprido – 13:00
R. Aristídes Lôbo, 150

Rodopiando no Tombo do Copo – 12:00
R. Citiso, 38

Grajaú

Vai Tomar no Grajaú – 12:00
Av. Eng. Richard, 116

Bangu

Tamo Junto in Folia – 16:00
R. F. Iapi, 171

Vila Valqueire

Bloco Carnavalesco Acorda e Vem Brincar – 10:00
R. das Dálias, 137

Piedade

Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade – 16:00
R. Leopoldina, 213

Engenho de Dentro

Unidos do Engenho de Dentro – 16:00
R. Adolfo Bergamini, 370

Méier

Bloco Carnavalesco Escoteiros na Folia – 09:00
Travessa Miracema, 148

Todos os Santos

Bloco Bigodinho Esticado – 11:00
R. Adriano, 144

Pilares

Chegou Pilares – 11:00
R. Soares Meireles, 10A

Realengo

G.R.B.C. Panela da Folia – 11:00
R. Belisário de Sousa, 779

Curicica

Boêmios da Pracinha e Vital – 11:00
R. Guamaré, 21

Jacarepaguá (Freguesia)

Batucar Pra Ser Feliz – 10:00
Estr. dos Três Rios, 2

Anil

Banda do Anil – 12:00
Estr. da Uruçanga, 20

Recreio dos Bandeirantes

Bloco Carnavalesco Pode Provar Que Não Tem Veneno – 09:00
Praça Augusto Ruschi

Ilha do Governador

Bloco Carnavalesco Unidos da Ribeira – 11:00
Praça Iaiá Garcia

Bailinho do Capitão Trombeta – 07:00
R. Maldonado, 293

Carijó – 11:00
Av. Paranapuã, 304

Bloco Fuzuê da Ilha – 12:00
R. Uçá, 392

Riachuelo

No Rabo do Pavão – 12:00
R. 24 de Maio, 527

