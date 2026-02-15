Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro recebem neste domingo, 15 de fevereiro, uma programação intensa de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até a noite. Entre os destaques estão Cordão do Boitatá, BangalaFumenga, Empolga às 9, Simpatia É Quase Amor e Areia.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.
Bloco do J – 07:00
Largo São Francisco de Paula, 49
Marcha Nerd – 12:00
Largo São Francisco de Paula, s/n
É Tudo ou Nada – 09:00
R. do Lavradio, 75
Banda do Bairro de Fátima – 10:00
Av. Nossa Sra. de Fátima, 88
Bloco Toca Rauuul – 13:00
Praça Tiradentes
Agytoê – 13:00
Praça Cardeal Câmara, 71
Bloco Eu Amo Cerveja – 13:00
R. da Carioca, 5
Cordão do Boitatá – 10:00
Largo do Paço (Praça XV)
Bloco Areia – 07:00
Av. Delfim Moreira, 1034
BangalaFumenga – 09:00
Av. Infante Dom Henrique, 75
Arteiros da Glória – 16:00
R. da Glória, 190
Que Merda É Essa? – 08:00
R. Garcia d’Ávila, 173
Simpatia É Quase Amor – 14:00
R. Teixeira de Melo, 37
Laranjada Samba Clube – 07:00
R. Gen. Glicério, 224
Charanga Talismã – 07:00
Av. Meriti, 18
Divinas Tretas – 08:00
Praia do Flamengo, 340
Bloco Cultural Ai Que Vergonha – 10:00
Av. Pref. Mendes de Morais, 808
Bloco Buda da Barra – 09:00
Av. Lúcio Costa, 3646
Empolga às 9 – 12:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
Bloco Pra Iaiá – 09:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
Banda do Lido Copacabana – 13:00
Av. Atlântica, 2150
Banda do Lidinho Copacabana – 15:00
Praça do Lido
G.R.B.C. Badalo de Santa Teresa – 15:00
R. Monte Alegre
MSS Mangueirão – 17:00
R. Auristela, 471A
Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú – 16:00
Praça Edmundo Rêgo
Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu – 16:00
R. Curuzu
Bloco 442 – 13:00
Largo São Francisco da Prainha, 5
G.R. Banda da Conceição – 17:00
Praça Maj. Valô, 87
Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro – 14:00
R. do Livramento, 12
Quer Swingar Vem Pra Cá – 11:00
Praça Barão de Drummond
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco – 16:00
Blvd. 28 de Setembro, 223
Bloco Balanço do Pinto – 17:00
R. Pinto de Figueiredo, 26
Cordão da Tia Juca – 18:00
Praça Saens Peña
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu – 17:00
R. Minuanos
Bloco Carnavalesco Alegria do São Bento – 14:00
R. São Cristiano, 178
GRBC Virilha de Minhoca – 17:00
R. Fonseca, 798
GRBC Piratas de Padre Miguel – 08:00
R. do Irerê, 107
Vou Te Pescar – 12:00
R. C Dois, Conj. Iapi, 138
Bloco Vem Que Eu Te Abraço – 13:00
R. C, 193
Grêmio Recreativo Bloco Asa Temperada – 14:00
Estr. do Pacuí, 892
Clube do Samba Enredo – 16:00
Praça da Bandeira, 43
Bloco Carnavalesco Suvaco do Gato – 11:00
R. Srg. Newton Nascimento, 33
Bloco Tchetcheca – 16:00
R. Pernambuco, 179
Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador – 13:00
Estr. do Dendê, 213
GRBC Cultural Zimbauê – 14:00
Praia da Guanabara, 1
Bloco Toma Uma – 18:00
Praia Dr. Aristão, 88
Coroinha – 15:00
R. Barros de Alarcão, 230
Bloco Piranha Porra Loka – 14:00
Travessa do Desterro, 7
Lama o Bloco – 16:00
R. da Floresta, 905
Fregobloco – 07:00
Estr. dos Três Rios, 271
Bloco Afro Batikum – 15:00
Av. Min. Edgard Romero, 114