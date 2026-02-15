Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro recebem neste domingo, 15 de fevereiro, uma programação intensa de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até a noite. Entre os destaques estão Cordão do Boitatá, BangalaFumenga, Empolga às 9, Simpatia É Quase Amor e Areia.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval do RJ hoje, domingo, 15 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco do J – 07:00

Largo São Francisco de Paula, 49

Marcha Nerd – 12:00

Largo São Francisco de Paula, s/n

É Tudo ou Nada – 09:00

R. do Lavradio, 75

Banda do Bairro de Fátima – 10:00

Av. Nossa Sra. de Fátima, 88

Bloco Toca Rauuul – 13:00

Praça Tiradentes

Agytoê – 13:00

Praça Cardeal Câmara, 71

Bloco Eu Amo Cerveja – 13:00

R. da Carioca, 5

Cordão do Boitatá – 10:00

Largo do Paço (Praça XV)

Leblon

Bloco Areia – 07:00

Av. Delfim Moreira, 1034

Glória

BangalaFumenga – 09:00

Av. Infante Dom Henrique, 75

Arteiros da Glória – 16:00

R. da Glória, 190

Ipanema

Que Merda É Essa? – 08:00

R. Garcia d’Ávila, 173

Simpatia É Quase Amor – 14:00

R. Teixeira de Melo, 37

Laranjeiras

Laranjada Samba Clube – 07:00

R. Gen. Glicério, 224

Vila Kosmos

Charanga Talismã – 07:00

Av. Meriti, 18

Flamengo

Divinas Tretas – 08:00

Praia do Flamengo, 340

São Conrado

Bloco Cultural Ai Que Vergonha – 10:00

Av. Pref. Mendes de Morais, 808

Barra da Tijuca

Bloco Buda da Barra – 09:00

Av. Lúcio Costa, 3646

Empolga às 9 – 12:00

Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

Leme

Bloco Pra Iaiá – 09:00

Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

Copacabana

Banda do Lido Copacabana – 13:00

Av. Atlântica, 2150

Banda do Lidinho Copacabana – 15:00

Praça do Lido

Santa Teresa

G.R.B.C. Badalo de Santa Teresa – 15:00

R. Monte Alegre

Santa Cruz

MSS Mangueirão – 17:00

R. Auristela, 471A

Grajaú

Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú – 16:00

Praça Edmundo Rêgo

São Cristóvão

Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu – 16:00

R. Curuzu

Saúde

Bloco 442 – 13:00

Largo São Francisco da Prainha, 5

G.R. Banda da Conceição – 17:00

Praça Maj. Valô, 87

Gamboa

Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro – 14:00

R. do Livramento, 12

Vila Isabel

Quer Swingar Vem Pra Cá – 11:00

Praça Barão de Drummond

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco – 16:00

Blvd. 28 de Setembro, 223

Tijuca

Bloco Balanço do Pinto – 17:00

R. Pinto de Figueiredo, 26

Cordão da Tia Juca – 18:00

Praça Saens Peña

Bangu

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu – 17:00

R. Minuanos

Bloco Carnavalesco Alegria do São Bento – 14:00

R. São Cristiano, 178

GRBC Virilha de Minhoca – 17:00

R. Fonseca, 798

GRBC Piratas de Padre Miguel – 08:00

R. do Irerê, 107

Padre Miguel

Vou Te Pescar – 12:00

R. C Dois, Conj. Iapi, 138

Bloco Vem Que Eu Te Abraço – 13:00

R. C, 193

Vargem Grande

Grêmio Recreativo Bloco Asa Temperada – 14:00

Estr. do Pacuí, 892

Praça da Bandeira

Clube do Samba Enredo – 16:00

Praça da Bandeira, 43

Paciência

Bloco Carnavalesco Suvaco do Gato – 11:00

R. Srg. Newton Nascimento, 33

Engenho de Dentro

Bloco Tchetcheca – 16:00

R. Pernambuco, 179

Tauá

Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador – 13:00

Estr. do Dendê, 213

Ilha do Governador

GRBC Cultural Zimbauê – 14:00

Praia da Guanabara, 1

Paquetá

Bloco Toma Uma – 18:00

Praia Dr. Aristão, 88

Pedra de Guaratiba

Coroinha – 15:00

R. Barros de Alarcão, 230

Bloco Piranha Porra Loka – 14:00

Travessa do Desterro, 7

Sepetiba

Lama o Bloco – 16:00

R. da Floresta, 905

Freguesia (Jacarepaguá)

Fregobloco – 07:00

Estr. dos Três Rios, 271

Madureira

Bloco Afro Batikum – 15:00

Av. Min. Edgard Romero, 114