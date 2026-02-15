Cinema no Carnaval: 8 filmes em cartaz para assistir no feriado

Para quem prefere o ar-condicionado das salas de cinema ao calor dos blocos de Carnaval, o feriado de 2026 chega com uma seleção de estreias que vai desde indicados ao Oscar até novos lançamentos de fevereiro.

Entre os nomeados às principais premiações do cinema, seguem em cartaz os filmes O Agente Secreto, Marty Supreme, Hamnet e Zootopia 2. Também estrearam nesta semana Morro dos Ventos Uivantes e Socorro!.

De produções nacionais aguardadas a dramas históricos inspirados na vida de grandes autores, separamos oito filmes em cartaz para assistir na telona durante o feriado. Confira:

Morro dos Ventos Uivantes

Sinopse: A tragédia acontece quando Heathcliff se apaixona por Catherine Earnshaw, uma mulher de uma família rica na Inglaterra do século 18.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

Song Sung Blue: Um Sonho A Dois

Sinopse: Dois artistas com azar na vida formam uma banda tributo a Neil Diamond, provando que nunca é tarde demais para encontrar o amor e seguir seus sonhos.

Terror Em Silent Hill - Regresso Para O Inferno

Sinopse: Uma carta misteriosa chama James de volta a Silent Hill em busca de seu amor perdido. Ele encontra uma cidade antes reconhecível e se depara com figuras aterrorizantes, tanto familiares quanto novas, e começa a questionar sua própria sanidade.

A Voz De Hind Rajab

Sinopse: Voluntários da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino permanecem ao telefone com uma menina de seis anos que fica presa em um carro na Gaza devastada pela guerra.

Socorro!

Sinopse: Dois colegas ficam presos em uma ilha deserta, os únicos sobreviventes de um acidente de avião. Na ilha, eles devem superar ressentimentos passados e trabalhar juntos para sobreviver, mas, em última análise, é uma batalha de vontades e inteligência para sair de lá vivos.

Marty Supreme

Sinopse: Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.

O Agente Secreto

Sinopse: Em 1977, Marcelo foge de São Paulo e volta ao Recife para reencontrar o filho e os sogros. Quando chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval, percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir.