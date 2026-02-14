Casual

Carnaval das artes: 3 mostras para conferir durante o feriado em São Paulo

De retrospectivas históricas a investigações sobre a matéria, galerias e centros culturais oferecem programação gratuita nos próximos dias

Arte em São Paulo: 3 exposições para visitar no feriado (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07h02.

Decidiu ficar em São Paulo no Carnaval, mas não é fã da folia? Pode respirar aliviado. A capital paulista oferece uma alternativa cultural robusta à agenda dos blocos de rua — e fevereiro chega com o circuito de artes aquecido e gratuito.

Em 2026, a agenda destaca tanto o resgate de ícones da história brasileira quanto o olhar técnico sobre a arquitetura urbana. Selecionamos três exposições gratuitas para se afastar a folia carnavalesca durante o feriado. Confira:

Ocupação Grande Othelo

Para celebrar os 110 anos de nascimento de um dos maiores artistas da história do país, o Itaú Cultural apresenta a Ocupação Grande Othelo. A mostra é um mergulho profundo na trajetória de Sebastião Bernardes de Souza Prata (1915-1993), cujas contribuições atravessam o cinema, o teatro, a literatura e a música.

O espaço expositivo foi projetado para ser uma experiência imersiva: o público caminha por uma cenografia que remete a uma praça do Rio de Janeiro da década de 1940, completa com banca de revistas e uma sala de cinema estilizada de época.

São mais de 160 itens, entre roteiros originais, fotografias e indumentárias que ajudam a contar a história do homem que foi o rosto da "Chanchada" e um dos maiores ícones negros da indústria audiovisual brasileira.

Avenida Paulista, 149, Bela Vista. De terça a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h. Entrada gratuita.

Telúricos

Para quem transita pelos Jardins, a parada obrigatória é a galeria Nara Roesler, que recebe a mostra coletiva Telúricos. Com curadoria de Ana Carolina Ralston, a exposição reúne obras de 16 artistas de peso, incluindo nomes como Amelia Toledo, Karola Braga, Isaac Julien e Brígida Baltar.

A proposta aqui é uma investigação sensorial sobre a força da matéria e a conexão intrínseca entre o corpo humano e o ambiente terrestre. É uma excelente oportunidade para observar como o design e a arte contemporânea utilizam elementos minerais e orgânicos para questionar nossa presença no planeta. A sofisticação das obras e o ambiente minimalista da galeria oferecem um refúgio de silêncio e reflexão no coração da zona oeste.

Avenida Europa, 655, Jardins. Sábado, das 11h às 15h. Entrada gratuita.

Leonardo Finotti – São Paulo, Multiplicidade

Rua Alváro de Carvalho, 151, São Paulo SP (Leonardo Finotti)

Na Caixa Cultural São Paulo, o fotógrafo e arquiteto Leonardo Finotti apresenta um olhar técnico e sensível sobre a capital paulista. A mostra reúne imagens de dez séries fotográficas que exploram a arquitetura, o espaço urbano e as relações entre memória e uso social da cidade.

O foco em "São Paulo Vertical" e outras séries revela a complexidade das formas que moldam a metrópole. É uma excelente oportunidade para profissionais de urbanismo e arquitetura observarem como a fotografia documental pode registrar as transformações e a densidade de São Paulo de forma artística e funcional.

Praça da Sé, 111, Centro. De terça a domingo, das 8h às 19h. Entrada gratuita.

