Dia do Hambúrguer: redação da EXAME elenca os favoritos de São Paulo

Celebrado mundialmente em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer encontrou em São Paulo o seu cenário mais vibrante.

A capital paulista consolidou-se como uma das principais cidades globais do disco de carne entre dois pães, e abriga desde lanchonetes tradicionais até operações de vanguarda focadas no smash perfeito ou no blend de maturação exclusiva. Até prêmio internacional tem por aqui.

Para fugir dos roteiros óbvios e das listas institucionais, a redação da EXAME decidiu abrir o próprio caderno de cabeceira gastronômica. Nossos jornalistas e repórteres selecionaram suas hamburguerias favoritas na cidade — aquelas que frequentam no contraturno do expediente e que realmente valem a visita.

Abaixo, você confere o review exclusivo da nossa equipe, com as escolhas pessoais, os pratos imperdíveis e o mapa para celebrar a data em grande estilo. Confira:

New Dog

Por Guilherme Gonçalves

A oferta gastronômica de São Paulo é enorme — e isso aumenta a chance de cair em ciladas. Dias atrás, eu e o colega Daniel Giussani procurávamos um hambúrguer, mas os lugares de confiança estavam lotados. Restou apostar no duvidoso. Um letreiro na Rua Joaquim Floriano chamou atenção: “New Dog, desde 1967”. Funcionando há tanto tempo e com movimento razoável, parecia um bom sinal. Entramos. O ambiente retrô tem suas excentricidades, mas o lanche surpreendeu: pão macio, carne no ponto, queijo, farofa de bacon e tamanho digno de garfo e faca. No fim, foi uma grata surpresa.

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 254 - Itaim Bibi, São Paulo/SP

Z Deli

Por Leticia Ozório

Meu hambúrguer favorito não é exatamente um hambúrguer. A pedida de sempre é o Salmon Club, do Z Deli, que leva fatias de salmão defumado, salada de ovos, bacon, maionese, alface e tomate entre três camadas de pão de forma. É servido frio, então é ótimo para os dias mais quentes, especialmente acompanhado da Pink Lemonade. Também é um match perfeito com a mostarda da casa. Quando estou em grupo, pedimos ainda a Pastrami Fries, batata frita com pastrami desfiado e sour cream. O difícil é terminar o sanduíche: o Salmon Club é um dos maiores lanches do Z Deli.

Endereço: Rua Bento Freitas, 314 - Vila Buarque, São Paulo/SP (+ unidades na cidade)

Kaia Bar & Cozinha

Por Carol Gehlen

No Kaia Bar & Cozinha, na Vila Buarque, os hambúrgueres são feitos há mais de dez anos — tempo suficiente para entender que, às vezes, o simples é o que funciona melhor. O X-salada é um dos clássicos da casa: pão, carne, queijo derretido, alface lisa, picles, tomate e maionese verde em uma combinação sem firula e muito bem executada. O custo-benefício ajuda a explicar o sucesso, mas a batata também merece atenção: sequinha, fina na medida certa e um ótimo complemento para o lanche.

Endereço: R. Marquês de Itu, 413 - Vila Buarque, São Paulo/SP

Burger do Planalto

Por Júlia Girão

O Burger do Planalto entrega exatamente o que promete: hambúrgueres no ponto certo, combinações criativas e muito sabor. O cardápio vai dos clássicos às invenções da casa, mas o destaque absoluto é o Guarita — pão, carne, queijo, bacon, picles e cebola caramelizada em um dos melhores burgers que já provei. A batata com lemon pepper e maionese verde impecável completa a experiência. E a versão com cheddar, sour cream e pastrami compete fácil com a do Z Deli. Chuto que só não é tão conhecida quanto outras hamburguerias da lista por causa da localização.

Endereço: Av. Irerê, 1834 - Planalto Paulista, São Paulo/SP

Holy Burger

Por Luiza Vilela

Eu sou uma grande fã de hambúrgueres, e tenho que admitir que já comi metade dos listados nessa lista. Nenhum deles foi capaz de bater o meu amor pelo Holy Burger. Ainda que a fila seja irritante (já cheguei a ficar mais de 2h30 esperando para entrar), a comida vale muito a pena.

O lanche é saboroso, com um blend de carnes que dá água na boca. Outros ingredientes fora do tradicional deixam tudo bem mais divertido. Se passar por lá, não esqueça de pedir a coxinha de pastrami, item obrigatório do cardápio.

R. Dr. Cesário Mota Júnior, 527 - Vila Buarque, São Paulo/SP

Joakin's

Por Paloma Lazzaro

Desde o fechamento do tradicional St. Louis Burgers, que ficava no miolo do Jardim Paulista, fiquei órfã de um bom hambúrguer tradicional em endereço clássico. Lembrei então de um amor de adolescência, da época em que ir aos bares do Itaim não parecia uma proposta tão corporativa: o bom e velho Joakin's, na Rua Joaquim Floriano.

A carne é saborosa e com teor de gordura adequado, sem o exagero ou a secura de outras redes modernas. A espessura média também é um acerto, diferentemente dos blends altos demais que viraram moda na década passada.

No Joakin's, o cheese-salada, item do cardápio que facilmente serve de termômetro para a qualidade do local, é perfeito. Picles ácido e aromático, alface fresca e crocante, tomate no ponto certeiro entre o firme e o maduro, maionese saborosa sem precisar de excesso de ervas batidas e cebola fresca. O preço honesto se soma ao paradoxo de um ambiente sem esnobismo em uma das ruas mais caras da cidade.

Endereço: R. Joaquim Floriano, 163 - Itaim Bibi, São Paulo/SP

Mister Mills

Por Luiz Anversa

Com uma pegada musical, tanto na decoração quanto no nome dos lanches, o Mr Millls tem duas unidades na zona sul de São Paulo: no Paraíso e na Vila Mariana.

Para começar os trabalhos, a porção de pastéis sequinhos, de queijo e carne, é uma boa pedida. Nas fritas, peça a Rústica 2, com alecrim, alho e leve toque de sal. Um ótimo cartão de visitas.

Na hora do hamburger, vá no Mamas and Papas, que honra o nome da clássica banda californiana: pão de brioche, blend de carnes da casa, shoyu, catupiry, farofa de bacon e crispy de couve.

Rua Domingos de Morais, 2987 - Vila Mariana, São Paulo/SP (+ unidades pela cidade)

Vinil Burger

Por Sofia Schuck

O Vinil Burger é parada obrigatória para os amantes de um bom smash com carne de Wagyu. Famoso pela sua icônica grelha giratória, o restaurante serve lanches rápidos e virou uma excelente opção para o pós-festa ou para matar a fome na madrugada. Minha escolha favorita, e também a mais clássica da casa, é o burger OCB, que leva cheddar, cebola crispy, bacon e queijo fundido. Para acompanhar, a batata frita fina e sequinha da casa também é uma ótima pedida.

Endereço: R. Padre Carvalho, 18 - Pinheiros, São Paulo/SP (+ unidades na cidade)

Hobby Hamburguer

Por Júlia Storch

Não se assuste com a fila na porta: com fluxo intenso e serviço ágil, todos conseguem se acomodar na varanda ou no disputado balcão do Hobby Hamburguer. Nos bancos altos, é possível avistar os discos de carne na chapa e os milkshakes sendo batidos em uma antiga máquina vintage. A casa, que opera desde 1969 em Perdizes, mantém o estilo clássico e é democrática, já que cada um monta o seu lanche com os ingredientes preferidos. Sempre peço o clássico x-salada, servido no tradicional saquinho de papel, com a famosa maionese caseira à parte no prato, servida sem moderação. Como acompanhamento, aposte nas batatas fritas cortadas diariamente na casa.

Endereço: Rua Cardoso de Almeida, 1393 - Perdizes, São Paulo/SP

Frank & Charles

Por Mitchel Diniz

Já comi hambúrguer em muitos lugares em São Paulo, mas o Frank & Charles virou meu endereço fixo. A carne chega sempre suculenta e no ponto exato (gosto mais bem-passado e ela nunca passa do ponto a ponto de perder o suco). Os ingredientes são frescos, mas o que me conquistou de vez foi o menu de maioneses. A versão trufada com mel é espetacular. Meu pedido padrão é o Menches: 150g de blend Angus, queijo derretido e uma cebola caramelizada de longa cocção feita na casa.

Endereço: Rua Tinhorão, 130 - Higienópolis, São Paulo/SP

Osnir Hamburger

Por Mateus Omena

Para quem quer flertar com a nostalgia, o Osnir Hamburger é a pedida certa. Inaugurada em 1969, a lanchonete ficou conhecida por ter sido uma das primeiras da cidade a produzir o próprio hambúrguer artesanal. Hoje, os herdeiros do fundador comandam a casa e resgataram uma de suas primeiras criações: o Magricelo. O lanche leva 90g de carne bovina, maionese caseira, alface e tomate por R$ 36,90. A proposta é simples: um hambúrguer menor, pensado estrategicamente para quem termina um clássico da casa e ainda sente que “cabia mais um”.

Endereço: Av. Jabaquara, 550 - Mirandópolis, São Paulo/SP (+ unidades na cidade)

Lanchonete da Cidade

Por Rafael Balago

Serve uma ótima carne em um ótimo pão. O Bombom, principal lanche do cardápio, se destaca pelo hambúrguer alto e saboroso, servido em um pão-bola crocante que lembra o pão francês. Uma fina camada de molho de tomate caseiro e queijo completa o lanche, que é equilibrado e muito saboroso. Para acompanhar, vale apostar nas batatas rústicas, bem sequinhas e servidas com alecrim fresco, além dos mates artesanais da casa.

Endereço: Av. Macuco, 355 - Indianópolis, São Paulo/SP (+ unidades na cidade)

John's Burger

Por Leticia Furlan

Diferente de qualquer outra hamburgueria incensada de São Paulo, o endereço é bem menos lotado, mas a qualidade compete diretamente com as lanchonetes mais movimentadas do centro e da Zona Sul. Logo na entrada, destaca-se o letreiro "Made in Lemon", em referência ao bairro do Limão, na Zona Norte, onde está localizada. O restaurante adota o sistema ágil de pagar no caixa e retirar o pedido via pager. Os hambúrgueres fogem do óbvio, servidos em pão de brioche com insumos como mel, queijo brie e shitake, mantendo um excelente custo-benefício: o lanche mais caro do menu não passa de R$ 50.

Endereço: Rua Roque de Morais, 54 - Limão, São Paulo/SP

Smart Burger

Por Tamires Vitorio

Quem passa pela região metropolitana logo percebe que não é preciso cruzar a ponte rumo aos pontos badalados da capital para comer um smash de respeito. Essa joia de Osasco bate de frente com qualquer gigante paulistano de Pinheiros ou da Zona Sul, com a vantagem de entregar um ambiente convidativo e sem o caos das filas intermináveis. Nascida na Vila Osasco, a casa orgulhosamente carrega a identidade da cidade em cada detalhe, combinando uma pegada urbana com um menu que foge do óbvio. Por lá, a grelha ferve com combinações ousadas que misturam texturas e sabores intensos, trazendo insumos como geleia de pimenta, cheddar cremoso artesanal e cebola crispy perfeitamente dourada, sem que os preços das estrelas do cardápio passem da casa dos R$ 50.

Endereço: Avenida Santo Antônio, 1388 - Vila Osasco, Osasco/SP (+ unidades na região)