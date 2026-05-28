Bitcoin cai abaixo de US$ 73 mil com aumento de tensão entre EUA e Irã

Nesta quinta-feira, 28, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 73 mil, mas chegou a despencar abaixo disso nas últimas 24 horas. A redução na expectativa por um acordo capaz de estabilizar a situação no Estreito de Ormuz foi um dos fatores para a queda, que reduziu o apetite ao risco de investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 73.248, com queda de 2,8% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No mesmo período, a criptomoeda chegou a cair para US$ 72.649 e acumula queda de 5,2% nos últimos sete dias.

O Índice de Medo e Ganância, responsável por medir o sentimento do mercado cripto, acompanhou a queda e voltou a sinalizar "medo extremo" em 22 pontos.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

Por que o preço do bitcoin caiu?

"O bitcoin segue pressionado após cair abaixo dos US$ 73 mil, atingindo o menor nível desde 13 de abril, em meio ao aumento das tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Irã. O cenário elevou a aversão ao risco nos mercados globais, impulsionando o petróleo e reduzindo as expectativas de um acordo capaz de estabilizar o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget na América Latina.

"Além do fator geopolítico, os investidores também acompanham com cautela os próximos dados de inflação nos Estados Unidos, especialmente o PCE, indicador preferido do Federal Reserve, que pode influenciar diretamente as expectativas sobre juros e liquidez global", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o BTC continua negociado abaixo da média móvel exponencial de 50 semanas, atualmente em US$ 84 mil, sinalizando que o mercado ainda permanece em tendência defensiva no médio prazo", apontou Gil Herrera.

"A região próxima de US$ 70.671 passa a ser o principal suporte de curto prazo após o rompimento da linha de tendência anterior", concluiu o especialista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok