Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de São Paulo ( FG Trade/Getty Images)
Repórter
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de São Paulo receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Carnaval da Eddie Pensante no Mundo Pensante, LUV Party, Butantã Folia e O Pinto do Visconde.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.
