Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de São Paulo ( FG Trade/Getty Images)

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h00.

As ruas de São Paulo receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Carnaval da Eddie Pensante no Mundo Pensante, LUV Party, Butantã Folia e O Pinto do Visconde.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro, por bairro:

Centro

  • Carnaval da Eddie no Mundo Pensante| Data: 06/02/2026 | Horário: 22:00| Local: Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista.

Vila Madalena

  • LUV Party | Data: 06/02/2026| Horário: 23:00| Local: Rua Inácio Pereira da Rocha, 170, Vila Madalena.

Butantã

  • Banda Bantantã Folia | Data: 06/02/2026| Horário: 16:00| Local: Avenida Vital Brasil, Butantã.

Brás

  • Bloco O Pinto do Visconde | Data: 06/02/2026| Horário: 17:00| Local: Rua Caetano Pinto
Acompanhe tudo sobre:CarnavalSão Paulo capitalFeriados

