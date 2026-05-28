Como ficou o Grupo G na classificação da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo G

Um dos grupos mais disputados da fase. LDU Quito e Mirassol terminaram empatados em tudo: 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e saldo de gols +3.

A classificação foi definida por critério de desempate, com o LDU levando a primeira posição.

O Lanús somou 9 pontos e segue na Sul-Americana. O Always Ready foi eliminado com apenas 3 pontos.