Esporte

Como ficou o Grupo G na classificação da Libertadores

LDU Quito e Mirassol terminaram empatados na tabela

Mirassol: clube brasileiro termina fase de grupos da Libertadoes empatado com LDU. (Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Mirassol: clube brasileiro termina fase de grupos da Libertadoes empatado com LDU. (Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h14.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo G

Um dos grupos mais disputados da fase. LDU Quito e Mirassol terminaram empatados em tudo: 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e saldo de gols +3.

A classificação foi definida por critério de desempate, com o LDU levando a primeira posição.

O Lanús somou 9 pontos e segue na Sul-Americana. O Always Ready foi eliminado com apenas 3 pontos.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1LDU Quito126402853V-D-D-V-V
2Mirassol126402743D-V-V-V-D
3Lanús9630337-4V-V-D-D-V
4Always Ready3610579-2D-D-V-D-D

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFutebol

Mais de Esporte

Como ficou o Grupo F na classificação da Libertadores

Como ficou o Grupo E na classificação da Libertadores

Como ficou o Grupo D na classificação da Libertadores

Como ficou o Grupo C na classificação da Libertadores

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin cai abaixo de US$ 73 mil com aumento de tensão entre EUA e Irã

Esporte

Como ficou o Grupo F na classificação da Libertadores

Casual

Dia do Hambúrguer: redação da EXAME elenca os favoritos de São Paulo

Um conteúdo Bússola

Por que a alta de 84% nos conflitos societários ameaça empresas brasileiras