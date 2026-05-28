Como ficou o Grupo G na classificação da Libertadores

Mirassol: clube brasileiro termina fase de grupos da Libertadoes empatado com LDU. (Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h14.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
Um dos grupos mais disputados da fase. LDU Quito e Mirassol terminaram empatados em tudo: 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e saldo de gols +3.
A classificação foi definida por critério de desempate, com o LDU levando a primeira posição.
O Lanús somou 9 pontos e segue na Sul-Americana. O Always Ready foi eliminado com apenas 3 pontos.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|LDU Quito
|12
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|3
|V-D-D-V-V
|2
|Mirassol
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|D-V-V-V-D
|3
|Lanús
|9
|6
|3
|0
|3
|3
|7
|-4
|V-V-D-D-V
|4
|Always Ready
|3
|6
|1
|0
|5
|7
|9
|-2
|D-D-V-D-D