Ciência

O caos da era dos dinossauros que pode se repetir no futuro

Pesquisadores identificaram oscilações climáticas rápidas há cerca de 83 milhões de anos

Terra: cientistas relacionaram oscilações orbitais do planeta a mudanças climáticas abruptas (Imagem gerada por IA)

Terra: cientistas relacionaram oscilações orbitais do planeta a mudanças climáticas abruptas (Imagem gerada por IA)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h14.

Pequenas alterações na órbita da Terra podem ter provocado mudanças climáticas abruptas durante a era dos dinossauros, segundo um estudo liderado por pesquisadores da China University of Geosciences.

A análise sugere que o planeta alternava rapidamente entre períodos mais úmidos e mais secos há cerca de 83 milhões de anos.

Os resultados foram publicados na revista científica Nature Communications e ajudam cientistas a entender como o clima terrestre pode sofrer oscilações intensas mesmo em períodos sem grandes calotas polares.

O que os cientistas descobriram?

Os pesquisadores analisaram sedimentos antigos encontrados na Bacia de Songliao, na China, formados durante o período Cretáceo Superior, quando os dinossauros ainda dominavam o planeta.

Naquela época, a Terra vivia um clima de efeito estufa, com altas concentrações de dióxido de carbono na atmosfera e praticamente sem gelo nos polos. Segundo a equipe, os registros revelaram ciclos climáticos repetidos de aproximadamente 4 mil a 5 mil anos, alternando entre períodos mais secos e úmidos.

Os cientistas relacionaram essas mudanças a pequenas oscilações na órbita e no eixo de rotação da Terra.

Como a órbita da Terra influencia o clima?

A Terra não gira de forma totalmente estável. O eixo do planeta realiza um movimento lento conhecido como precessão axial, semelhante à oscilação de um pião. Esse processo altera a distribuição da luz solar entre os hemisférios ao longo do tempo e influencia padrões climáticos globais.

Segundo os pesquisadores, regiões tropicais parecem ter sido especialmente afetadas por essas mudanças orbitais durante o Cretáceo.

A análise sugere que variações na incidência de luz solar próximas ao Equador foram suficientes para provocar grandes mudanças climáticas mesmo sem a presença de calotas polares.

O que a descoberta pode indicar sobre o futuro?

Os autores afirmam que o estudo ajuda cientistas a compreender como o clima da Terra pode reagir em cenários de aquecimento extremo.

Além dos ciclos de cerca de 5 mil anos, os cientistas também encontraram sinais de flutuações climáticas ainda mais rápidas, ocorrendo em intervalos entre 1,8 mil e 4 mil anos.

Segundo o paleoclimatologista Michael Wagreich, da University of Vienna, os níveis de CO₂ daquele período se aproximam das projeções mais pessimistas para os próximos séculos.

Os pesquisadores alertam que oscilações climáticas rápidas semelhantes às observadas no passado podem voltar a ocorrer em um planeta mais quente.

Acompanhe tudo sobre:Planeta TerraDinossaurosMudanças climáticas

Mais de Ciência

Ossos achados na Etiópia podem revelar cremação humana mais antiga

Primo dos crocodilos era 'banguela' e viveu há 200 milhões de anos

China testa futuro da reprodução humana no espaço com embriões artificiais

Sangue humano pode guardar 'herança' de 700 milhões de anos, diz estudo

Mais na Exame

Esporte

Como ficou o Grupo G na classificação da Libertadores

Future of Money

Bitcoin cai abaixo de US$ 73 mil com aumento de tensão entre EUA e Irã

Casual

Dia do Hambúrguer: redação da EXAME elenca os favoritos de São Paulo

Um conteúdo Bússola

Por que a alta de 84% nos conflitos societários ameaça empresas brasileiras