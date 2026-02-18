Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, quarta-feira, 18

(Divulgação/ Carlinhos Brown)
Redação Exame
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Carnaval de rua de Salvador é um dos mais tradicionais do país. Responsável pela criação dos trios elétricos e da guitarra brasileira, a capital baiana tem uma maneira própria de organizar a folia, que ocorre em diferentes circuitos, com divisões internas nos blocos.
Berço do axé, da capoeira, da percussão, do samba e do Balé Folclórico, a cidade também é casa do Olodum, fundado em 1979 e referência mundial do carnaval afro-brasileiro. Atualmente, artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques e Daniela Mercury ajudam a manter viva essa tradição que mobiliza milhões de foliões todos os anos.
Nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18, ocorre o tradicional Arrastão, liderado pelo Carlinhos Brown no Circuito Barra Ondina. O dia finaliza o período ápice do Carnaval na capital baiana, mas não é o fim absoluto da folia.
Para quem quer entender melhor como funciona o Carnaval de Salvador, vale conhecer alguns conceitos básicos da festa.
No Carnaval de Salvador, a folia acontece inteiramente nas ruas e é organizada de forma única, dividindo os foliões em três grandes grupos: camarote, corda e pipoca. Os grandes blocos são formados por um trio elétrico e um carro de apoio, com o espaço delimitado por uma grande corda.
O Carnaval de Salvador é dividido em circuitos oficiais, verdadeiros palcos a céu aberto espalhados pela cidade. Cada um tem características próprias e atrai diferentes públicos:
|Bloco
|Circuito e Local
|Carlinhos Brown – Arrastão da Quarta-feira de Cinzas
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)