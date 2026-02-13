Pop

Carnaval 2026: ainda têm ingressos para os desfiles em SP?

Veja quais setores ainda estão disponíveis e quanto custam as entradas

Carnaval 2026: veja a programação dos desfiles em SP (Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h22.

A primeira noite do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo acontece nesta sexta-feira, 13, no Sambódromo do Anhembi. A campeã e a vice-campeã do carnaval paulistano de 2025, Rosas de Ouro e Acadêmicos do Tatuapé, estão entre as sete escolas que desfilam na abertura da competição.  A segunda noite de desfiles é neste sábado, 14, quando Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel desfilam.

Quase todos os ingressos estão esgotados, mas ainda é possível conseguir alguns lugares para assistir ao espetáculo das Escolas de Samba da capital paulista.

Quais ingressos estão disponíveis?

Para a sexta-feira, 13, têm ingressos disponíveis no Camarote Esquenta (Setor A - Portão 12) por R$ 823,90. Há ainda ingressos para cadeirantes no Setor B das Mesas por R$653,40.

Já para o sábado, 14, só estão disponíveis entradas para cadeirantes, também por R$653,40.

Todos os ingressos para Arquibancadas e R$653,40 Camarote Lounge estão esgotados.

Desfile das campeãs

Para o desfile das campeãs, que acontece no domingo, 21, ainda há ingressos disponíveis em todos os setores do Sambódromo do Anhembi. 

As arquibancadas custam R$ 84,70. O R$ 649,00 Camarote Esquenta está disponível por R$ 649,00 e o Camarote Lounge, R$ 499,00. Entradas para cadeirantes no Setor B das Mesas estão R$181,50.

Como comprar?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Clube do Ingresso, vendedor oficial da Liga das Escolas de Samba de São Paulo.

Quando será a apuração das escolas de samba de SP?

A apuração das escolas de samba de São Paulo acontecerão nesta terça-feira, 17 de fevereiro, às 16h. A avaliação será transmitida pela TV Globo.

Acompanhe tudo sobre:CarnavalEstado de São PauloEscolas de samba

