Carnaval 2026: veja ordem dos desfiles do Grupo Especial de SP

Confira os horários dos desfiles e os enredos das principais Escolas de Samba de São Paulo

Carnaval 2026: veja a programação dos desfiles em SP (Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11h17.

A primeira noite do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo acontece nesta sexta-feira, 13, no Sambódromo do Anhembi. A campeã e a vice-campeã do carnaval paulistano de 2025, Rosas de Ouro e Acadêmicos do Tatuapé, estão entre as sete escolas que desfilam na abertura da competição.

Após não entregar documentos no prazo, a Rosas de Ouro já entra na avenida com menos 0,5 ponto. Ainda assim, a escola aposta no enredo "Escrito nas Estrelas", sobre astrologia, para tentar o bicampeonato.

Quem abre a noite desta sexta, às 23h, é a Mocidade Unida da Mooca, recém-chegada do Grupo de Acesso. A Vai-Vai fecha a madrugada às 4h25, com o enredo "Em cartaz: a saga vencedora de um povo heroico no apogeu da vedete da Pauliceia", exaltando a história do povo trabalhador na industrialização de São Bernardo do Campo

Em seguida, a Barroca Zona Sul completa os desfiles de hoje, às 5h30, no início a manhã.

Já no sábado, 14, a tradicional Mocidade Alegre, que desfila à 0h40, apresenta o enredo “Malunga Léa: Rapsódia de uma Deusa Negra”, uma homenagem à atriz brasileira Léa Garcia, falecida em 2023.

A Gaviões da Fiel também entra na avenida no sábado, à 1h45. A escola desfila o enredo "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã", focado na luta, cultura e resistência dos povos indígenas brasileiros e a preservação das florestas.

Veja a ordem dos desfiles:

Sexta-feira, 13

  • 23h: Mocidade Unida da Mooca
  • 0h05: Colorado do Brás
  • 1h10: Dragões da Real
  • 2h15: Acadêmicos do Tatuapé
  • 3h20: Rosas de Ouro
  • 4h25: Vai-Vai
  • 5h30: Barroca Zona Sul

Sábado, 14

  • 22h30: Império da Casa Verde
  • 23h35: Águia de Ouro
  • 0h40: Mocidade Alegre
  • 1h45: Gaviões da Fiel
  • 2h50: Estrela do Terceiro Milênio
  • 3h55: Tom Maior
  • 5h: Camisa Verde e Branco
