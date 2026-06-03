Rede blockchain do governo brasileiro ganha site e coordenação descentralizada

A Rede Blockchain Brasil (RBB), blockchain público-permissionada mantida por instituições públicas, chegou a uma nova fase com o lançamento de um site próprio e descentralização das coordenações.

O anúncio foi feito durante o evento TokenNation 2026, em São Paulo, e marca uma mudança no projeto, uma vez que antes as tarefas de coordenação estavam concentradas no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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Agora, o BNDES segue como coordenador geral dos comitês executivo e técnico, mas as frentes de operação, evolução e ecossistema serão distribuídas a outras instituições. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) ficará com a coordenação da frente de evolução e o Plexos Institute será o responsável pelo ecossistema.

Em nota à imprensa, Camila Rioja, representante do Plexos Institute, afirmou que o importante para a RBB é que qualquer um possa conferir os dados, embora só agentes autorizados possam escrever. “Ninguém decide sozinho”, resumiu.

A RBB opera sobre a blockchain Hyperledger Besu, a mesma que foi utilizada nas primeiras duas fases de testes do Drex, a iniciativa de tokenização do sistema financeiro capitaneada pelo Banco Central.

“Optamos por uma arquitetura permissionada sobre Hyperledger Besu com consenso QBFT, de forma a viabilizar uma plataforma baseada em código aberto, sem grande demanda energética, sem remuneração aos produtores de blocos e compatível com EVM, de forma a minimizar custos e barreiras de entrada, facilitar o desenvolvimento de aplicações e incentivar o uso da tecnologia com propósito”, afirmou João Alexandre dos Santos Lopes, do BNDES.

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