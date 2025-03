Carnaval 2025 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 1º de março

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste sábado, 1º de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões do Bloco Amigos da Onça, Enredo do Meu Samba, Cantinho do Urubu e Céu na Terra.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de RJ hoje, sábado, 1º de março, por região:

Centro

Cordão da Bola Preta | Horário: 07:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Primeiro de Março

| 07:00 | 01/03/2025 | Rua Primeiro de Março Roda Mas Não Sai | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça Presidente Aguirre Cerda, 17

Santa Teresa

Cordão da Bola Preta | Horário: 07:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Terminal Menezes Cortes

| 07:00 | 01/03/2025 | Terminal Menezes Cortes Céu na Terra | Horário: 07:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Alm. Alexandrino

| 07:00 | 01/03/2025 | Rua Alm. Alexandrino Aconteceu | Horário: 16:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Largo dos Neves, 412

Flamengo

Enredo do Meu Samba | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Travessa dos Tamoios, 45

| 12:00 | 01/03/2025 | Travessa dos Tamoios, 45 Ordinários Elétricos | Horário: 13:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 10

| 13:00 | 01/03/2025 | Avenida Infante Dom Henrique, 10 Amigos da Onça | Horário: 07:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3

Leme

Blocão da Barra | Horário: 08:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça do Ó, Barra

| 08:00 | 01/03/2025 | Praça do Ó, Barra Bloco Brasil | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça Júlio Noronha, Leme

Barra da Tijuca