Carnaval 2025 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 1º de março

As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 1º de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões do A Gente Se Vira, Bloquinho Da Miúda, Unidos Do Bpm e Bloco D@s Bancári@s.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 1º de março, por bairro:

Centro

Tarado Ni Você | Horário: 09h | Local: Av. Ipiranga, 890

Bloco dos Bancários e Acadêmicos da URSAL | Horário: 10h | Local: Pateo do Colégio

Bloco D@s Bancári@s | Horário: 11h | Local: Pça. Antônio Prado

Dramas de Sapatão | Horário: 12h | Local: R. Santa Isabel

MinhoQueens | Horário: 12h | Local: Av. Ipiranga

Samby e Júnior | Horário: 12h | Local: Largo do Arouche

Bloco das Emílias e Viscondes | Horário: 12h | Local: R. Major Sertório

CarnaVrah | Horário: 13h | Local: Av. Ipiranga, 794

Unidos Do Bpm | Horário: 11h | Local: R. Augusta, 1300

Bloco Éduca | Horário: 11h | Local: Pça. da República, 282

Pagode 90’S | Horário: 11h | Local: Pateo do Colégio

Ipiranga

Me Viram No Ipiranga – 09h | R. Dos Patriotas

Pinheiros

Meu Amigo Charlie – 09h | Av. Henrique Schaumann, 567

Bloco Da Baby – 11h | R. Dos Pinheiros, 762

KZA AquaFest | Horário: 11h

Barra Funda

Fanfarra Manada | Horário: 07h45 | Local: R. Conselheiro Brotero, 39

Flor do Desejo | Horário: 09h | Local: R. Barão de Campinas, 628

Coisas Leves | Horário: 10h | Local: Barra Funda

Acadêmicos do Gato Mia | Horário: 10h | Local: Barra Funda

Vila Madalena

A Gente Se Vira – 10h | R. Vitorino De Carvalho, 184

Vila Mariana

Amorikids – Infantil – 10h | Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

Siga La Pelota – 11h | Praça Angel Ramires

Campo Limpo

Skate Solidário – 10h | R. Silveira Sampaio

A Love Paraisópolis Skate – 11h | R. Rodolfo Lutze, 55

Pompeia

Bloquinho Da Miúda – 10h | R. Coronel Melo De Oliveira, 766

Santa Cecília

Carimbolando – 10h | R. Martim Francisco, 529

Bela Vista

Bloco Je Treme Mon Amour – 11h | R. Rui Barbosa, 572

Ibirapuera

Carna Lau – 11h | Obelisco Do Ibirapuera

Consolação

Unidos Do Bpm – Eletrônico – 11h | R. Augusta, 1300

São Mateus

Bloco De Rua Pode Entrar – 11h | R. Forte Do Triunfo, 421

Vila Guilherme

Trezeroots – 11h | R. Kobe

Freguesia do Ó