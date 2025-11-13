Pop

WME Awards 2025: veja as cantoras indicadas na premiação

Nona edição do prêmio que celebra a presença feminina na indústria musical irá homenagear Preta Gil

Preta Gil: cantora e empresária homenageda faleceu este ano (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20h39.

Em 2025, acontece a 9ª edição do Women's Music Event (WME) Awards, uma premiação promovida pela Billboard Brasil que busca incentivar a participação feminina na indústria musical. Este ano, o evento será no dia 17 de dezembro no BTG Pactual Hall, em São Paulo, e homenageará a cantora e empresária Preta Gil, que faleceu este ano.

Segundo a Billboard, a edição foi concebida para celebrar a artista que "sempre foi o centro de uma constelação de ritmos, afetos e potências". Essa energia inspirou a identidade visual da celebração: um carnaval de cores e encontros.

O WME Awards conta com a participação de mais de 400 profissionais do setor musical de todas as regiões do Brasil e cerca de 60 apresentações exclusivas.

Os ingressos estarão disponíveis a partir do 17 de novembro pela Tickets for Fun. A votação é feita por uma mistura de votos do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.

Confira as indicadas:

Diretora de videoclipe

  • Pamela Martins
  • Letícia Ribeiro
  • Aline Lata
  • Gabriela Grafolin
  • Belinha Lopes

Compositora

  • Mc Tha
  • Bia Marques
  • Stefanie
  • Tállia
  • Liniker

Instrumentista

  • Ana Karina Sebastião
  • Alana Alberg
  • Victória dos Santos
  • Beatriz sena
  • Lívia Mattos

Empreendedora

  • Mara Natacci
  • Silvia Colmenero
  • Paula Lavigne
  • Karla Martins
  • Raquel Virgínia

Jornalista Musical

  • Isadora Almeida
  • Sylvia Sussekind
  • Carol Prado
  • Semayat Oliveira
  • Bia Aparecida

Radialista

  • Juliana Molino
  • Val Becker
  • Nat/esquema
  • Tatiana Ribeiro
  • Patricia Liberato

Profissional do Ano

  • Silvia Stocker
  • Luciana Paulino
  • Ede Cury
  • Carol Pascoal
  • Mariana Abreu

Produtora Musical

  • Curol
  • Luiza Brina
  • Alejandra Luciani
  • Maria Beraldo
  • Jadsa

Cantora

  • Luedji Luna
  • Ana Castela
  • Rachel Reis
  • Gaby Amarantos
  • Simone Mendes

DJ

  • DJ Méury
  • Curol
  • Afreekassia
  • Samhara
  • Paulete Lindacelva

Revelação

  • Rayane e Rafaela
  • Fiorella
  • Ebony
  • Marília Tavares
  • Joyce Alane

Show

  • Duquesa
  • Liniker
  • Lauana Prado
  • Joelma
  • Viviane Batidão

Música Mainstream

  • “Pé na Rua” – Mari Fernandez
  • “Numa Ilha” – Marina Sena
  • “Olha onde eu tô” – Ana Castela
  • “Energia de Gostosa” – Ivete Sangalo
  • “Saudade Proibida” – Simone Mendes

Música Alternativa

  • “Dharma” – AJuliaCosta
  • “Deus” – Urias e Criolo
  • “Sol na Pele” – Jadsa
  • “Despacha” – Melly
  • “Desconforto” – Stefanie

Videoclipe

  • Pepita, Diego Martins – “Receita”
  • Vivi – “Banquete”
  • Carol Biazin – “Dilemas da Vida Moderna”
  • Gaby Amarantos – “Rock Doido”
  • Iza – “Como posso amar assim”

Música Latam

  • “Si Antes Te Hubiera Conocido” – KAROL G
  • “Cancionera” – Natalia Lafourcade
  • “Soltera” – Shakira
  • “Bunda” – Emília, Luísa Sonza
  • “Perfectas” – Emília

Álbum

  • “Coisas Naturais” – Marina Sena
  • “Rock Doido” – Gaby Amarantos
  • “Six” – Duquesa
  • “Um mar pra cada um” – Luedji Luna
  • “Pagode da Mart’nália” – Mart’nália
