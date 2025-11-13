WME Awards 2025: veja as cantoras indicadas na premiação

Em 2025, acontece a 9ª edição do Women's Music Event (WME) Awards, uma premiação promovida pela Billboard Brasil que busca incentivar a participação feminina na indústria musical. Este ano, o evento será no dia 17 de dezembro no BTG Pactual Hall, em São Paulo, e homenageará a cantora e empresária Preta Gil, que faleceu este ano.
Segundo a Billboard, a edição foi concebida para celebrar a artista que "sempre foi o centro de uma constelação de ritmos, afetos e potências". Essa energia inspirou a identidade visual da celebração: um carnaval de cores e encontros.
O WME Awards conta com a participação de mais de 400 profissionais do setor musical de todas as regiões do Brasil e cerca de 60 apresentações exclusivas.
Os ingressos estarão disponíveis a partir do 17 de novembro pela Tickets for Fun. A votação é feita por uma mistura de votos do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.
Confira as indicadas:
Diretora de videoclipe
- Pamela Martins
- Letícia Ribeiro
- Aline Lata
- Gabriela Grafolin
- Belinha Lopes
Compositora
- Mc Tha
- Bia Marques
- Stefanie
- Tállia
- Liniker
Instrumentista
- Ana Karina Sebastião
- Alana Alberg
- Victória dos Santos
- Beatriz sena
- Lívia Mattos
Empreendedora
- Mara Natacci
- Silvia Colmenero
- Paula Lavigne
- Karla Martins
- Raquel Virgínia
Jornalista Musical
- Isadora Almeida
- Sylvia Sussekind
- Carol Prado
- Semayat Oliveira
- Bia Aparecida
Radialista
- Juliana Molino
- Val Becker
- Nat/esquema
- Tatiana Ribeiro
- Patricia Liberato
Profissional do Ano
- Silvia Stocker
- Luciana Paulino
- Ede Cury
- Carol Pascoal
- Mariana Abreu
Produtora Musical
- Curol
- Luiza Brina
- Alejandra Luciani
- Maria Beraldo
- Jadsa
Cantora
- Luedji Luna
- Ana Castela
- Rachel Reis
- Gaby Amarantos
- Simone Mendes
DJ
- DJ Méury
- Curol
- Afreekassia
- Samhara
- Paulete Lindacelva
Revelação
- Rayane e Rafaela
- Fiorella
- Ebony
- Marília Tavares
- Joyce Alane
Show
- Duquesa
- Liniker
- Lauana Prado
- Joelma
- Viviane Batidão
Música Mainstream
- “Pé na Rua” – Mari Fernandez
- “Numa Ilha” – Marina Sena
- “Olha onde eu tô” – Ana Castela
- “Energia de Gostosa” – Ivete Sangalo
- “Saudade Proibida” – Simone Mendes
Música Alternativa
- “Dharma” – AJuliaCosta
- “Deus” – Urias e Criolo
- “Sol na Pele” – Jadsa
- “Despacha” – Melly
- “Desconforto” – Stefanie
Videoclipe
- Pepita, Diego Martins – “Receita”
- Vivi – “Banquete”
- Carol Biazin – “Dilemas da Vida Moderna”
- Gaby Amarantos – “Rock Doido”
- Iza – “Como posso amar assim”
Música Latam
- “Si Antes Te Hubiera Conocido” – KAROL G
- “Cancionera” – Natalia Lafourcade
- “Soltera” – Shakira
- “Bunda” – Emília, Luísa Sonza
- “Perfectas” – Emília
Álbum
- “Coisas Naturais” – Marina Sena
- “Rock Doido” – Gaby Amarantos
- “Six” – Duquesa
- “Um mar pra cada um” – Luedji Luna
- “Pagode da Mart’nália” – Mart’nália