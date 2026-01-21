16 hotéis para quem busca um Carnaval sossegado

O Carnaval está chegando e, enquanto alguns escolhem a agitação dos desfiles e da folia, outros preferem aproveitar o feriado para viajar e descansar. Neste ano, a festividade acontece na terceira semana de fevereiro, estendendo-se de 14 a 18 do mês, quando a quarta-feira de Cinzas marca o fim da celebração.

A festa deve ser comemorada por mais de 53 milhões de pessoas por todo o país em 2026, segundo um levantamento do Ministério do Turismo. O número representa um aumento de 8% em comparação ao ano anterior.

Além dos blocos de rua e comemorações em sambódromos, o feriado também é uma oportunidade de repor as energias para o ano que, para muitos, começa “oficialmente” após o Carnaval. Para quem quer fugir do agito dos grandes centros e busca experiências únicas em hotéis nesta temporada, separamos 16 opções de hospedagens que combinam conforto, serviço de excelência e uma programação repleta de atividades para aproveitar durante a estadia.

Fasano Boa Vista

Fasano Boa Vista: hotel fica em Porto Feliz (SP), a cerca de uma hora da capital (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Para quem deseja fugir do agito da cidade e desfrutar do melhor que o campo tem a oferecer, o hotel Fasano Boa Vista, localizado na Fazenda Boa Vista, a apenas 1 hora de São Paulo, é uma boa opção para curtir os dias de folga em um ambiente campestre.

Para quem não dispensa manter o corpo em movimento, o hotel oferece trilhas, bicicletas, quadras de beach tennis, aulas de tênis, equitação e até paintball. Já para casais que buscam relaxar, há sugestões como o piquenique, o jantar na varanda e a montagem romântica, que inclui decoração especial, café da manhã no quarto e Prosecco.

As crianças também não ficam de fora da programação, com o Kids Club, um espaço dedicado para brincadeiras acompanhadas por monitores. Outro destaque é a fazendinha e a equitação lúdica, conduzida por profissionais qualificados para que os pequenos tenham uma experiência segura e igualmente divertida.

Para o período do Carnaval, o Hotel ainda oferece Feijoada no Sábado, Sunset com DJ no Lobby Bar, música ao vivo no Jantar do Restaurante e recreação infantil. A reserva é feita com no mínimo três noites, a partir de R$ 5.000. Algumas atividades possuem valor adicional e são realizadas somente com reservas antecipadas.

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900. WhatsApp: (15) 99111-5550 E-mail: fbv@fasano.com.br

Boa Vista Surf Lodge

Boa Vista Surf Lodge: hospedagem no interior paulista (Daniel Pinheiro/Divulgação)

A primeira piscina de surf da América Latina fica em um hotel a uma hora da capital paulista, localizado no Boa Vista Village, na cidade de Porto Feliz. O empreendimento da JHSF, operado pelo Grupo Fasano, conta com a piscina de 200 metros de extensão da American Wave Machines, com a tecnologia da PerfectSwell que reproduz mais de 100 tipos de ondas.

A principal atividade é a aula de surf (a partir de R$ 350), disponível para diferentes níveis. Há turmas para crianças a partir de 3 anos e para praticantes avançados, que podem incluir avaliação funcional, preparação física, apneia, fortalecimento do abdômen e exercícios de mobilidade inteligente. É necessário reservar com antecedência, sujeito à disponibilidade.

O hotel ainda oferece diversas opções de atividades, como beach tennis, pickleball, squash e tênis, com personal trainers à disposição na academia com equipamentos de última geração. Para treinar a mente, meditação guiada, tai chi chuan e ioga são ideais e promovem autoconhecimento, equilíbrio e redução do estresse. As crianças também têm seu momento: o Boa Vista Surf Lodge oferece aulas lúdicas e dinâmicas de funcional kids, pensadas para fortalecer e desenvolver suas habilidades. No Carnaval, o hotel ainda irá oferecer uma Paella especial na varanda do Restaurante e atividades de recreação infantil de sábado a terça-feira. Reservas a partir de R$ 4.800 com mínimo de três noites.

Serviço: Est Mun PFZ 373-B Lote 01 – Boa Vista Village, Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3199-4713. WhatsApp: (15) 3199-4699 E-mail: reservas@boavistasurflodge.com.br

Hotel Unique

Hotel Unique: suíte presidencial (Raquel Toth/Divulgação)

O Unique veio para ser uma referência em design, conforto e luxo, aliando características urbanas ao conceito de hotel boutique, conta Ruy Ohtake, arquiteto responsável pelo seu projeto.

O bar e restaurante Skye, localizado na cobertura do hotel, merece destaque especial. Reconhecido como um dos principais points da cidade, se tornou um símbolo da gastronomia da capital graças às pesquisas feitas ao redor mundo pelo premiado Chef Emmanuel Bassoleil para oferecer um cardápio cosmopolita que encantasse tanto os gostos dos paulistanos como os dos estrangeiros que frequentam o local.

Condições especiais para o Carnaval no Unique: 30% off na diária + 50% off no quarto conectante. Welcome drink no Skye com vista panorâmica da cidade. Upgrade a partir da categoria Paulista, early check-in e late check-out mediante disponibilidade. Café da manhã no Skye incluso e 15% de desconto na nossa sala de massagem.

Serviço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo. Telefone: (11) 3055-4710 WhatsApp: (11) 3055-4700

Fera Palace Hotel

Fera Palace Hotel: um mergulho na história da Bahia e do Brasil (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

O Carnaval de Salvador é, sem dúvida, um dos destinos mais reconhecidos do Brasil para viver a festa em sua forma mais intensa e autêntica. Para quem busca vivenciar tudo isso com conforto e elegância, o Fera Palace Hotel, primeiro hotel de luxo de Salvador, se destaca como um destino gastronômico em Salvador, especialmente com a abertura do Arento. O novo restaurante de peixes e frutos do mar do hotel é inspirado pelo sul da Itália, região onde estão as raízes familiares do proprietário Antonio Mazzafera, o Arento traz um menu que celebra o mar com uma seleção de pescados e mariscos preparados com técnica e simplicidade elegante, combinando tradição italiana com a abundância do litoral baiano.

Para coroar a experiência, a espetacular piscina no rooftop oferece uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Ali, hóspedes podem pedir petiscos e drinks à beira da piscina, relaxar ao som da cidade e brindar com um pôr do sol espetacular, daqueles que fazem Salvador parecer ainda mais vibrante, dourada e inesquecível. No Carnaval, o hotel apresenta reservas a partir de R$ 6.972 + 15% de taxas e impostos, com um mínimo de três noites.

Serviço: Rua Chile, 20 | Centro Histórico, Salvador. Telefone: (11) 3036-9200. WhatsApp: (71) 3036-9202 E-mail: reservas@ferahoteis.com

Vila Selvagem

Vila Selvagem. (Marcelo Isola/Divulgação)

Em Fortim, na bela rota das Falésias, e a menos de duas horas de Fortaleza, o hotel Vila Selvagem se consolidou como símbolo da hospitalidade de alto padrão. Em uma área de 30 mil metros quadrados de frente para o mar, suas 31 acomodações — entre bangalôs e apartamentos — revelam varandas com rede, jacuzzis privativas e vistas que convidam ao silêncio e à contemplação.

A nova estrutura voltada ao wellness, com mais de 2 mil metros quadrados, contempla academia, salas de yoga e pilates, quatro quadras de padel tênis e o Ywi Spa, com tratamentos exclusivos e produtos naturais da Amazônia.

Para o Carnaval, o hotel terá uma programação especial com música ao vivo. O pacote de 5 noites com café da manhã é a partir de R$ 12.375, para duas pessoas.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Fortim, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com Tel.: (88) 99990-5555.

Unique Garden

Unique Garden: destinos nacionais e bem-estar em alta (Guilherme Caliss/Divulgação)

A poucos quilômetros de São Paulo, o Unique Garden é um convite para viver o Carnaval em um refúgio intimista, cercado por natureza e pensado para quem valoriza silêncio, privacidade e reconexão.

Durante o período de Carnaval, o Unique Garden oferece uma programação especial focada em equilíbrio e presença, com práticas de yoga, oficina de booster e uma experiência sensorial, desenhadas para estimular o autocuidado e a conexão consigo mesmo. Para quem deseja alternar momentos de descanso com atividades livres, o hotel oferece quadras de tênis e beach tennis, fitness center e sauna, permitindo que cada hóspede escolha como viver seus dias de pausa.

Durante o feriado de Carnaval, as diárias no Unique Garden estão disponíveis a partir de R$ 4.571 por noite, mediante mínimo de estadia para o período.

Serviço: Estrada Laramara, 3500. Mairiporã, SP Brasil. Telefone: (11) 4486-8700 WhatsApp: (11) 99736-9957 E-mail: reservas@uniquegarden.com.br

Monã Hotel

No coração de Teresina, o Monã Hotel se destaca como o único hotel de alto padrão da cidade. O “Carnaval Monã”, que acontece entre os dias 14 e 18 de fevereiro, apresenta uma programação especial para os hóspedes e dois eventos pontuais abertos ao público local. No sábado, 14, o Restaurante Ayty será palco da Feijoada de Carnaval, embalada por música ao vivo. Já no final da tarde da terça-feira de Carnaval, 17, o público é convidado a viver uma experiência exclusiva durante o pôr do sol piauiense no rooftop, com rodízio de entradinhas que destacam ingredientes e sabores regionais, como taco de cordeiro, bolinho de macaxeira e salada Piauí.

Com localização estratégica e estrutura pensada para oferecer conforto, exclusividade e conexão com o território, o Monã Hotel eleva o padrão de hospitalidade na região e reforça o protagonismo de Teresina no cenário de turismo de negócios e experiências. São 64 acomodações distribuídas em diferentes categorias, atendimento personalizado, rooftop com piscina, vista panorâmica da cidade, bar autoral e academia altamente tecnológica.

Serviço: Av. Homero Castelo Branco, 2755 - Ininga, Teresina - PI. Telefone: (86) 2222-1001. Pacotes: Pacote individual de 4 diárias a partir de R$2.865 ou pacote duplo de 4 diárias a partir de R$3.669. Ambos incluem a feijoada. Feijoada no dia 14 de fevereiro: R$95 por pessoa. Sunset no rooftop no dia 17 de fevereiro: R$200 (convertido em consumação).

Koloa Concept Hotel

Cajueiro da Praia, município localizado no litoral do Piauí, despontou como tendência de destino no Brasil em 2026. Na Praia de Morro Branco, a apenas 8 km da Vila de Barra Grande, o Koloa Concept Hotel conta com 26 suítes cuidadosamente projetadas.

Durante o período de Carnaval, o hotel-boutique promove o "Karna Koloa", com uma programação que une música, gastronomia e bem-estar. As atividades têm início na sexta-feira, 13, com welcome drink e sunset set comandado pelo DJ Davi Bandeira. No sábado, os hóspedes poderão participar de um festival gastronômico no jantar com música ao vivo. No domingo, dia 15, a programação inclui feijoada disponível para quem quiser adquirir a experiência e uma tarde com apresentações de axé e samba com o grupo Mundo Invertido. Na segunda-feira, 16, o dia começa com aula de yoga à beira-mar, segue com um sunset na piscina durante a tarde e apresentações de marchinhas de Carnaval com Pedrinho Guitar à noite. A temporada carnavalesca do Koloa se encerra na terça-feira, 17, com sessões de massagem à beira-mar e o último sunset set, ao som do Duo Odara.

Serviço: W, Cajueiro da Praia - PI WhatsApp: (86) 99998-2000. Pacotes de no mínimo 4 diárias a partir de R$9.560 (para duas pessoas).

BA’RA Hotel

Em 2026, o BA’RA Hotel, considerado referência em hospitalidade no Nordeste e um dos hotéis mais procurados do Brasil, convida seus hóspedes a celebrarem o Carnaval no seu próprio ritmo. A propriedade lançou uma campanha especial que contempla uma diária a mais no pacote durante o período carnavalesco e feijoada no Orama Rooftop no domingo, dia 15 de fevereiro - sem bebidas incluídas. A promoção é válida para no mínimo 3 diárias.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB. Telefone: (83) 3035-6801. E-mail: reservas@barahotel.com.br. Pacotes a partir de R$6.824,00 para o casal incluso 3 diárias + feijoada no domingo.

Mandi Collection

Para quem quer curtir os dias de Carnaval explorando o que Jericoacoara tem de melhor, a Mandi Collection - coleção de hotéis de praia que reúne as melhores opções de hospedagem da vila: Villa Tapi, Villa Mandi, Café Jeri, Hurricane, Casa Lo e Villa Mag - preparou uma programação que vai desde o agito das festas à calmaria e conexão com a natureza em experiências de bem-estar.

Em todos os dias de estadia, os hóspedes poderão desfrutar da crioterapia mediante agendamento na recepção. No domingo, dia 15 de fevereiro, a manhã começa com uma aula de Animal Flow no jardim. Na terça-feira, dia 17, o despertar será com aula de yoga. Durante todo o período, o restaurante do hotel apresentará pratos especiais com ingredientes que valorizam a cultura cearense.

Para quem gosta do agito, de 13 a 17 de fevereiro, o Carnaval do Café Jeri toma conta dos finais de tarde da vila com uma programação que cruza diferentes vertentes musicais, com noites temáticas e headliners diferentes a cada dia. No line-up, irão se apresentar Bruno Be, Ariel B, Luke, Puppy & Rozy, Jotaerre e Ítalo Fernandes.

Já no Café Jeri Hotel, exclusivo para os hóspedes, as pool parties acontecem ao longo do feriado com programação especial na piscina, começando na sexta-feira, 13 de fevereiro, com Pool Party ao som do DJ Ítalo Fernandes e seguindo no domingo, 15 de fevereiro, com o Carnaval Splash, comandado pelo DJ Rodrigo do Sax, em um ambiente que contará com ambientação temática, incluindo boias e bolas decorativas, para tornar o clima de folia ainda mais descontraído.

Serviço: Rua Armando Vasconcelos s/n, Jericoacoara. WhatsApp: (85) 4042-0027 E-mail: reservas@mandicollection.com.br Pacotes de 5 diárias em cada hotel no Carnaval: Villa Mag: a partir de R$ 4.995. Casalô: a partir de R$ 4.005. Hurricane: a partir de R$ 5.875. Café Jeri Hotel: a partir de R$ 5.435. Villa Tapi: a partir de R$ 5.720. Villa Mandi: a partir de R$ 22.880 Ingressos para as festas Café Jeri: Disponíveis na plataforma Sympla.

Rosewood São Paulo

Asaya Spa by Guerlain: localizado no Rosewood, hotel eleito em 2025 pela EXAME como o melhor do Brasil (gabbavisuals/Divulgação)

Neste Carnaval, o Rosewood São Paulo apresenta o pacote “Let’s Carnaval”. A experiência reúne estadia em acomodações luxuosas, alta gastronomia e serviços de SPA, uma alternativa equilibrada para aproveitar o feriado prolongado sem preocupações.

A oferta, válida a partir de 9 de fevereiro, contempla café da manhã a qualquer hora do dia servido no restaurante ou na acomodação, almoço no restaurante Taraz em um dos domingos (15 ou 22 de fevereiro), além de Signature Drinks por 1 hora no Bela Vista Rooftop para um esquenta de Carnaval perfeito. Pensando no bem-estar, o pacote também dá direito a 30 minutos de reflexologia no Asaya Spa by Guerlain.

Serviço: R. Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo - SP. Telefone: (11) 3797-0500 E-mail: saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com

Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Para quem deseja viver o Carnaval em clima tropical, cercado pela natureza e com uma programação completa para todas as idades, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte preparou uma agenda especial. Localizado no litoral norte da Bahia, em uma das praias mais preservadas do país, o resort é ideal tanto para famílias quanto para casais que buscam descanso sem abrir mão de experiências durante o feriado.

Entre os dias 12 e 18 de fevereiro, o Carnaval Tropical Tivoli toma conta do resort com uma programação que inclui cortejos percussivos pelos jardins, apresentações musicais com ritmos brasileiros, festas temáticas, oficinas criativas e atividades ao ar livre.

As crianças e adolescentes contam com uma agenda dedicada no Caretta Caretta, o kids club do resort, que oferece brincadeiras monitoradas, oficinas, jogos e espetáculos infantis ao longo de todo o feriado. Enquanto isso, os adultos podem aproveitar as atividades esportivas, caminhadas ecológicas, aulas de alongamento e momentos de relaxamento nas piscinas ou à beira-mar.

Para quem busca desacelerar, o Anantara Spa oferece tratamentos e massagens inspirados em tradições tailandesas e elementos brasileiros, ideais para equilibrar corpo e mente durante os dias de folga. A experiência se completa com a gastronomia do resort, que valoriza ingredientes frescos e sabores regionais e internacionais em seus restaurantes.

A oferta especial de Carnaval inclui hospedagem com café da manhã e jantar, além de acesso à programação exclusiva de lazer durante o período, com estada mínima e condições específicas que devem ser consultadas diretamente com o hotel. A reserva é feita com no mínimo 5 noites, a partir de R$ R$ 3.904.

Serviço: Av. do Farol, s/n – Praia do Forte, Mata de São João – BA. Telefone: (71) 3676-4000 WhatsApp: (71) 99971-7400 E-mail: reservations.praiadoforte@tivolihotels.com

Txai Resort Itacaré

Txai Resorts em Itacaré (BA). (Divulgação/Divulgação)

O Txai Resort Itacaré, no sul da Bahia e membro do Relais & Châteaux, preparou uma programação especial para o Carnaval de 2026, com pacotes de 4 e 7 noites entre 13 e 22 de fevereiro. A proposta combina descanso, cultura, natureza e celebração em uma das regiões mais preservadas do litoral baiano.

Durante o período, o resort oferece experiências como aulas de surf e capoeira, trilhas na Mata Atlântica, visitas a fazendas de cacau e passeios por praias icônicas da região, além de roteiros pela Baía de Camamu e trilhas que levam a praias e cachoeiras, como Jeribucaçú e a Cachoeira da Usina.

Para as famílias, o hotel traz atividades infantis inspiradas no Carnaval, incluindo bloquinho, oficinas, desfile de fantasias e ações educativas em contato com a natureza. As crianças também podem conhecer o projeto Txaitaruga, voltado à preservação das tartarugas marinhas.

A programação inclui ainda workshop de culinária baiana, luau à beira-mar com música ao vivo e uma agenda de bem-estar com massagens, rituais no Spa Shamash, aulas de yoga e meditação. A experiência é complementada pela gastronomia dos restaurantes Orixás e Praia, que valorizam ingredientes locais e práticas sustentáveis, com parte dos insumos provenientes de projetos apoiados pelo resort.

Serviço: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48. Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts.com.

Carmel Taíba Exclusive Resort

Cercado por falésias, mar cristalino e arquitetura de traços contemporâneos, o Carmel Taíba convida a viver dias de elegância autêntica. São 36 vilas com vistas deslumbrantes, a 75km da capital cearense. Ao longo da semana de Carnaval, o resort propõe uma programação que valoriza a gastronomia à beira-mar e sua atmosfera sofisticada.

Jantares especiais como o Pescado Rústico, a Paella e o Caranguejo com Trio Forrozeiro, além de experiências como Churrascada ao Mar e Parrillada do Chef, convidam os hóspedes a desfrutar de sabores marcantes em cenários ao ar livre, sempre acompanhados pela brisa do mar.

A agenda se completa com momentos de lazer e entretenimento, incluindo DJ na piscina, brindes ao pôr do sol, cinema ao ar livre e apresentações de voz e violão nos restaurantes do resort, criando um clima acolhedor para todas as idades. Algumas experiências gastronômicas são oferecidas mediante reserva prévia junto ao time de Guest Relations, enquanto as demais atividades estão incluídas na hospedagem, garantindo uma vivência completa e descomplicada durante o feriado.

Para o período de Carnaval, o resort trabalha com mínimo de quatro diárias e oferece condições especiais de hospedagem, como o pacote válido de 13 a 18 de fevereiro de 2026, na acomodação Vila Fruto, com diárias a partir de R$ 10.388,16, mediante disponibilidade.

Serviço: R. Cap. Inácio Prata, 900 - Taiba, São Gonçalo do Amarante - CE. Telefone: (85) 3266-6100 E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br

Carmel Cumbuco Resort

No Carmel Cumbuco, a apenas 30 km de Fortaleza, os hóspedes podem desfrutar de experiências gastronômicas à beira-mar, como churrascos e pescados, além de momentos de convivência que valorizam o contato com a natureza e o ritmo leve dos dias de verão.

A agenda inclui DJ na piscina, cinema ao ar livre, recreação infantil no espaço Carmelzinho, oficinas criativas e apresentações de voz e violão, garantindo opções para todas as idades. Algumas experiências são oferecidas mediante reserva prévia junto ao time de Guest Relations, enquanto as demais atividades estão incluídas na hospedagem.

Para o período de Carnaval, o resort trabalha com mínimo de quatro diárias e oferece condições especiais de hospedagem, como o pacote válido de 13 a 18 de fevereiro de 2026, na Suíte Superior, com diárias a partir de R$ 3.516,48, mediante disponibilidade.

Serviço: Av. dos Coqueiros, S/N - Praia do Cumbuco, Caucaia - CE. Telefone: (85) 3266-6100 E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br

Carmel Charme Resort

No Carmel Charme, o Carnaval é celebrado em um ritmo mais tranquilo, ideal para quem busca desacelerar e aproveitar dias de descanso à beira de uma das praias mais serenas do Ceará. A apenas 34 km de Fortaleza, o hotel boutique conta com 35 acomodações charmosas, cercadas pela natureza, e propõe uma programação que combina bem-estar, lazer e experiências para toda a família, em um ambiente acolhedor e inspirador.

Ao longo da semana, a agenda inclui atividades infantis no espaço Carmelzinho, como oficinas criativas, contação de histórias, pintura facial e brincadeiras, além de cinema ao ar livre, yoga, luau à beira-mar, sunset musical e apresentações ao vivo que percorrem estilos como voz e violão, forró pé de serra e atrações musicais noturnas. As experiências são pensadas para integrar adultos e crianças em momentos de convivência e relaxamento, sempre em sintonia com o clima leve do litoral.

Para o período de Carnaval, o resort trabalha com mínimo de quatro diárias e oferece condições especiais de hospedagem, como o pacote válido de 13 a 18 de fevereiro de 2026, na Suíte Superior, com diárias a partir de R$ 5.128,92, mediante disponibilidade.

Serviço: Rua 03, S/N - Quadra 04 - Praia do Barro Preto, Aquiraz - CE. Telefone: (85) 3266-6100 E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br