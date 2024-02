CarnaUOL reúne 28 mil foliões no maior pré-Carnaval de SP 

Consagrado como o maior pré-carnaval de São Paulo, o CarnaUOL reuniu mais de 28 mil foliões no último sábado, dia 27, no Allianz Parque, em São Paulo.

A 9ª edição do evento contou com mais de 11 horas de música e levou ao palco artistas dos mais variados gêneros, como Monobloco; Banda Eva (com a participação especial de Jammil); Daniela Mercury (que convidou ao palco o Olodum); Joelma, representando a região Norte com hits como Voando pro Pará (a artista ficou entre os assuntos mais comentários do X, ex-Twitter; a DJ Bárbara Labres; e Gloria Groove.

O encerramento do evento ficou por conta das patroas Maiara e Maraisa, que agitaram o público com os maiores hits da carreira. “A gente tenta ser o mais eclético possível e plural, assim como é nossa audiência. Falamos com 110 milhões de pessoas, então não dá para focar em um público específico”, diz Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL.

Embora não revele o faturamento do evento, o executivo garante que a 9ª edição do CarnaUOL foi a melhor em termos de entrega, público e faturamento. Este ano, o evento contou com a presença de nove marcas: Azul, Cacau Show, Chevrolet, Itaipava, Maturatta, Maybelline, PagBank, Trident e Vanish. “Entregamos a solução completa de comunicação para o anunciante”, diz Pirró.

Em seu papo com a Exame, o executivo explicou que o evento contou com grande participação de influencers, próprios e de marcas parceiras. "O conteúdo do influenciador é ampliado para milhões de pessoas através dos canais do UOL e do próprio evento."

Além da festa no Allianz Parque, o evento foi transmitido ao vivo no Canal UOL e nas redes sociais oficiais do evento. Otaviano Costa e YasFiorelo comandaram o Estúdio UOL, por onde passaram convidados e as atrações com as impressões e comentários sobre a festa. “Estamos orgulhosos de proporcionar essa experiência de folia e música e já ansiosos para 2025”, afirma Paulo Samia, CEO do UOL Conteúdo e Serviços.

Crédito: Mariana Pekin