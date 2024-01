Camarote do BBB 24: Yasmin Brunet, Chico Moedas e Simaria são possíveis nomes; veja lista

Qual a sua aposta para o elenco do BBB 24? Nas redes sociais, as pessoas estão desenvolvendo as mais diferentes teorias para tentar adivinhar a lista de participantes do Big Brother Brasil que, por enquanto, permanece a sete chaves. O 'Big Day', que revela os nomes e acontece durante os intervalos da programação da Globo, deve acontecer apenas três dias antes da grande estreia, marcado para a próxima segunda-feira, 8 de janeiro.

Um dos nomes que é quase dado como certo pelos internautas é o da modelo Yasmin Brunet. Isso porque que a ex-namorada do surfista Medina foi pega usando um aplicativo para apagar tuítes antigos, que publica automaticamente quando as postagens são deletadas. A tática de deletar os posts no X, antigo Twitter, seria visando o "não cancelamento" durante o confinamento.

Outro nome que também muitos apostam é o de Chico Moedas, amigo de Casimiro e ex-namorado da cantora Luísa Sonza. Depois da polêmica traição exposta durante o 'Mais Você', programa de Ana Maria Braga, em setembro, o carioca andava sumido das redes sociais. Mas, recentemente, ele apareceu nos stories do Instagram e se pronunciou rapidamente sobre a traição, pedindo desculpa aos seguidores. Há quem diga que participar do BBB 24 poderia ser a redenção de Chico.

Simaria Mendes, irmã e ex-dupla da cantora Simone Mendes, também já é dada como certa no reality. Alguns fãs da cantora alegam que os stories sendo publicados são vídeos e fotos antigas da cantora, indicando que ela já estaria confinada para o programa.

Veja outros possíveis cotados para o BBB 24:

Emicida;

MC Kekel;

João Quirino;

Gabi Melim;

Breno Freire;

Daiane dos Santos;

MC Bin Laden;

Vini Bellator;

Cláudio Heinrich;

Vitória Strada;

Matheus Gabriel.

Novidades do BBB 24

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem;

para os "brothers" e "sisters" dormirem; Um "invasor" vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista";

vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista"; Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma " dinâmica inédita " no game;

" no game; Uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos;

O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar "Sincerão" (seria a dinâmica de sucesso da última edição?).

Como vai funcionar a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

