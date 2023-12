Que dia começa o BBB 24? Veja detalhes da nova edição

Falta menos de um mês para o Big Brother Brasil voltar às telas da Globo. Após duas edições com quedas na audiência — e duas vitórias questionadas por boa parte do público — o BBB 24 aparenta estar recheado de novidades: novo grupo, novo quarto e até um novo Jogo da Discórdia já estão confirmados. Resta saber se serão suficientes para prender o público.

Além das novidades dentro da casa (que terá uma temática de conto de fadas), o estilo de votação também mudou. Na tentativa de tentar frear os grupos dedicados de fãs que passam o dia votando no Gshow, as enquetes do BBB agora serão divididas por voto por CPF e o "voto de fã".

E Boninho deixou claro que essa edição não terá médicos, como a vencedora do BBB 23, e sim muitos devedores do Serasa. "Uma das perguntas foi: 'Você está devendo no SPC (Serviço de proteção ao crédito)? Está com nome sujo?'. Esse ano o público pediu e vamos trazer um BBB mais popular. Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera para uma festa. Galera de várias tribos. E aí a gente vê o que acontece", disse o diretor.

Novidades do BBB 24

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem;

para os "brothers" e "sisters" dormirem; Um "invasor" vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista";

vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista"; Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma " dinâmica inédita " no game;

" no game; Uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos;

O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar "Sincerão" (seria a dinâmica de sucesso da última edição?).

Como vai funcionar a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Quando estreia o BBB 24?

O BBB 24 começa no dia 8 de janeiro de 2024. O horário ainda não foi confirmado, mas costuma ser por volta das 22h30 pelo horário de Brasília.