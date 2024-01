BBB 24: lista de participantes será anunciada sexta; veja o que esperar

O BBB 24 estará de volta nas telas brasileiras em 8 de janeiro, e a Globo promete que ele será bem diferente das últimas edições. Nesta segunda-feira, 1, a emissora confirmou que o "Big Day", dia em que são anunciados os participantes, será na próxima sexta-feira, dia 5 de janeiro.

Prontos para conhecerem os novos brothers e sisters do #BBB24? 👀 📝 Então, já marca essa data: dia 5/1 (sexta-feira) é o BIG DAY! pic.twitter.com/z2LAwvesLN — Big Brother Brasil (@bbb) January 1, 2024

Os possíveis cotados para o Camarote incluem nomes como o de Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza e amigo de Casimiro, e Simaria Mendes, da dupla sertaneja com Simone.

Segundo Boninho, um cantor bastante conhecido fará parte do BBB 24, e rumores indicam que pode ser o rapper Emicida.

Que dia será o Big Day?

Nesta segunda-feira a emissora confirmou que o "Big Day" será na próxima sexta-feira, dia 5 de janeiro

Novidades do BBB 24

Votação

No BBB 24, o jogo terá um sistema misto de votação. Ou seja, o público poderá votar de duas formas diferentes;

Voto da Torcida: o usuário faz o login na conta Globo e pode votar quantas vezes quiser;

o usuário faz o login na conta Globo e pode votar quantas vezes quiser; Voto Único: o usuário informa o CPF e vota uma única vez no Paredão.

Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, que será a média ponderada dos dois formatos.

Além disso, na primeira parte do programa, o voto será para qual participante você deseja que fique no jogo, e não qual você deseja eliminar.

Isso já acontece na Fazenda, e é um bom jeito de eliminar as "plantas" do jogo: como ninguém torce para os mais parados, eles acabam tendo menos votos para ficar e, portanto, saem do jogo.

Com Kwai e iFood, Globo vende todas as cotas de patrocínio para o ‘BBB 24’

"Três" é o número

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem.

Mudanças no jogo