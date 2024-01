BBB 24: ”Nunca teve e nunca terá robô votando”, afirma Boninho

A tarde desta quinta-feira, 4, foi de dia nublado e muito bate-papo sobre o BBB 24 no Rio de Janeiro. A convite da Globo, a EXAME foi a coletiva de imprensa sobre a nova edição do reality show mais aguardado do ano.

Quem respondeu as várias perguntas realizadas por jornalistas e influenciadores foram o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt; o diretor artístico do programa, Rodrigo Dourado, e o diretor Boninho. Em determinado momento, o “big boss” saiu do roteiro e foi até o palco garantir que nunca houve e nunca haverá robôs votando no programa.

Durante a sabatina a Tadeu e Rodrigo, Boninho esteve sentado junto aos jornalistas na plateia. Até que uma pergunta fez com que ele entrasse no bate-papo: se a votação já foi burlada de alguma forma e se é por isso que, nesta edição, o voto será por CPF.

Segundo Schmidt, a mudança na votação se deu para acompanhar as mudanças da sociedade. O que faz sentido, visto que os telespectadores mais antigos devem lembrar quando o voto efetuado por ligação ou SMS — é isso custava dinheiro ao votante.

Boninho não abre maiores informações sobre a dinâmica da votação, justamente para fazer com que ela continue segura. “O que posso dizer é que não podemos contar o que a gente faz, porque daí sim daríamos chance para que as pessoas burlassem. Nosso serviço de informação inclui trabalhos até na deep web, pra você ter uma ideia", ressalta.

"Não existe robô, nunca existiu robô e não vai existir robô. Isso é impossível, porque nosso sistema é tão qualificado que ganhou o Guiness. É um time muito grande, temos até hacker trabalhando conosco”, afirmou.

Novidades do BBB 24

Casa nova

Em visita à casa do BBB 24, a EXAME confirmou que a decoração desse ano tem uma pegada mística, com as cores roxo, rosa e azul predominando.

As cozinhas do ‘VIP’ e da ‘Xepa’ inverteram de lugar e a grande novidade fica a cargo do terceiro quarto, que fica no segundo andar e tem quatro camas.

Seguindo a temática mais encantada, o Quarto do Líder é inspirado em ‘Alice No País Das Maravilhas’. O botão de desistência, inclusive, é um relógio de algarismos romanos.

Votação

No BBB 24, o jogo terá um sistema misto de votação. Ou seja, o público poderá votar de duas formas diferentes;

Voto da Torcida: o usuário faz o login na conta Globo e pode votar quantas vezes quiser;

o usuário faz o login na conta Globo e pode votar quantas vezes quiser; Voto Único: o usuário informa o CPF e vota uma única vez no Paredão.

Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, que será a média ponderada dos dois formatos.

Além disso, na primeira parte do programa, o voto será para qual participante você deseja que fique no jogo, e não qual você deseja eliminar.

Isso já acontece na Fazenda, e é um bom jeito de eliminar as "plantas" do jogo: como ninguém torce para os mais parados, eles acabam tendo menos votos para ficar e, portanto, saem do jogo.

"Três" é o número

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem.

Mudanças no jogo