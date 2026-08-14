O negócio por trás do Morumbis: São Paulo busca contrato acima de R$ 75 milhões

O São Paulo iniciou conversas com empresas para discutir um novo acordo de naming rights do Morumbis, diante do término do atual contrato com a Mondelez International no fim de 2026.[/grifar] Segundo informações do Globo Esporte, três companhias participam das tratativas, entre elas a montadora BYD. Não há, até o momento, acordo fechado nem valores definidos.

A movimentação ocorre porque a diretoria do clube trata a receita obtida com os direitos sobre o nome do estádio como uma fonte de recursos para o caixa. O vínculo atual com a Mondelez International, dona de marcas como Bis, Lacta e Oreo, começou em 2024 e tem duração de três anos.

Pelo contrato em vigor, a Mondelez paga R$ 75 milhões ao São Paulo entre 2024 e 2026, o equivalente a R$ 25 milhões por temporada. Com o acordo, o Morumbi passou a adotar oficialmente o nome Morumbis em janeiro de 2024.

Neste momento, uma renovação com a Mondelez é considerada distante, segundo informações do site Lance!. O São Paulo passou, então, a avaliar outras empresas para substituir a atual detentora dos naming rights e busca um contrato com receita acima dos valores previstos no vínculo atual.

A BYD está entre as três empresas que mantêm conversas com o clube, mas as outras duas companhias ainda não tiveram seus nomes divulgados. As negociações permanecem em fase inicial, sem apresentação de uma proposta definitiva ou definição dos valores de um possível contrato.

As discussões sobre o futuro do acordo começaram ainda durante a passagem de Eduardo Toni pelo departamento de marketing. Naquele período, uma renovação com a Mondelez chegou a ser considerada, mas as conversas recuaram após problemas institucionais no clube. Toni deixou o cargo em maio e foi substituído por André Marques.

Como funciona o atual acordo de naming rights do Morumbis

O São Paulo anunciou, em 2023, a venda dos naming rights, direitos comerciais que permitem a uma empresa associar sua marca ao nome de um estádio ou espaço, do Morumbi para a Mondelez. O contrato estabeleceu a mudança do nome do estádio durante o período entre 2024 e 2026.

A escolha de "Morumbis" faz referência ao Bis, marca de chocolates pertencente à Mondelez. O novo nome passou a ser utilizado oficialmente em janeiro de 2024, após a entrada em vigor do contrato.

O acordo estabeleceu uma receita anual de R$ 25 milhões para o São Paulo e um total de R$ 75 milhões ao longo dos três anos de contrato. Na época em que a negociação foi anunciada, o valor anual superava as receitas que Corinthians e Palmeiras obtinham com contratos do mesmo tipo.

Com o vínculo próximo do último ano previsto no contrato, o São Paulo passou a discutir as alternativas para o nome comercial do estádio a partir de 2027. As conversas atuais não alteram o acordo vigente com a Mondelez, que segue válido até o fim de 2026.