Mega da virada: ex-BBB Paulinha acerta 16 quinas e fatura mais de R$ 1 milhão

Neste domingo, 31, o Brasil conheceu os seis números sorteados na Mega da virada, que este ano teve o maior prêmio da história, com R$ 589 milhões. Entre os vencedores da quina, está a ex-BBB Paulinha Leite, que acertou em 16 apostas e faturou mais de R$ 1 milhão.

Ao todo, cinco apostas acertaram os seis números e ganharam R$ 117.778.204,25, enquanto 164.379 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 1.215,71. Dentre os vencedores, um morador de Ipira, uma cidade com 4,5 mil habitantes no Oeste de Santa Catarina, foi um dos cinco sortudos que acertaram os seis números da Mega da Virada 2023.

Empresas de apostas de Paulinha

Conhecida como “imã da sorte” por seus seguidores, o que era para ser só uma brincadeira se tornou uma empresa. Em entrevista para à EXAME, Paulinha conta que há alguns anos, saiu uma notícia sobre ela ter feito uma quadra e seus seguidores começaram a pedir para ela compartilhar seus números favoritos.

“Passou duas semanas e me falaram que fizeram também a quadra e ganharam cerca de R$ 600. No outro dia, me pediram mais números, as pessoas ficavam insistindo, aí eu passei e eles fizeram a quina, ganharam R$ 28 mil. Foi aí que eu estranhei, brinquei que se eu acertasse de novo, ia pedir música.”Ela decidiu então fazer um bolão e anunciou em suas redes sociais. No dia seguinte, muitas pessoas estavam depositando para participar. Ao perceber que não ia dar conta, ela publicou no Instagram que poderia devolver o dinheiro, mas seus seguidores a incentivaram e ela conseguiu realizar o bolão. “Não foi uma coisa planejada, estudada. Mas eu consegui fazer o bolão e nós ganhamos.”

Entretanto, regras da Receita Federal a impediam de continuar fazendo os bolões dessa forma e ela precisou abrir um CNPJ para continuar. Assim, em 2021, nasceu a Unindo Sonhos. “Em três anos de empresas, ganhamos a Lotofácil da Independência os três anos seguidos.”

O lucro da empresa vem da cobrança de uma taxa de serviço de 30% sobre o valor do bilhete para oferecer o serviço de bolão. Segundo ela, todos os custos e serviços são sempre transparentes, incluindo quando há ganhos, que ela compartilha os impostos pagos, os comprovantes de transferências e todos os documentos necessários.

Para organizar os bolões, Paulinha coloca os números que mais chamaram a sua atenção em uma planilha. “São os números que eu mais gosto, que eu mais vi durante o mês ou que apareceram em um sonho. E aí vou desdobrando os números, então por exemplo, eu escolho umas 30 dezenas e vou combinando elas em jogos de 6 ou 7. Agora estamos com fé que vamos ganhar na Mega da Virada.”