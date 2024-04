O que aconteceu no BBB ontem? Veja resumo da eliminação e novo Paredão

O BBB 24 segue em modo turbo com uma eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão nesta terça-feira, 2.

Logo após a saída da "loba" Fernanda, Giovanna Pitel foi a eliminada em um Paredão contra Alane e Beatriz.

Depois, Lucas Henrique venceu a Prova do Líder e já indicou Davi direto para a berlinda com MC Bin Laden, o mais votado da casa. Veja um resumo do que aconteceu e os próximos passos do jogo:

O que aconteceu no BBB 24 ontem (02/04)?

Quem foi eliminado?

Giovanna Pitel foi a 16ª eliminada, com 82% dos votos. Ela competia com Alane (12,38%) e Beatriz (5,62%).

Quem ganhou a Prova do Líder?

Lucas Henrique ganhou a Prova do Líder patrocinada pelo Mercado Livre.

A disputa foi dividida em três fases, com todos os oito participantes. Na primeira etapa, era necessário encontrar um celular que tivesse a mensagem certa para a próxima fase. MC Bin Laden e Giovanna foram eliminados pouco depois da prova começar.

Na segunda etapa do desafio, os competidores tinham que lançar quatro bolas de cima de um púlpito em direção a uma colmeia giratória. Aqueles que conseguissem acumular mais pontos avançavam para a próxima etapa. Os três participantes que se destacaram foram Davi, Lucas Henrique e Matteus.

Na fase final, cada um escolhia uma cadeira para se sentar. O vencedor seria aquele que ocupasse a poltrona de número 1. Lucas Henrique foi o primeiro a se sentar e conquistou mais uma liderança.

Formação de Paredão

A noite acabou com Davi e MC Bin Laden estão na berlinda, em um retorno histórico "às raízes" do BBB.

Lucas Henrique, como líder, indicou Davi .

. MC Bin Laden foi o mais votado da casa, com 5 indicações.

Quando é o próximo Paredão?

O próximo Paredão, que vai definir o Top 7 do programa, será já na quinta-feira, 04. Na mesma noite, já teremos uma nova Prova do Líder.

Quem deve ser eliminado amanhã?

A matéria será atualizada com o resultado do compilado de pesquisas Votalhada em breve.

