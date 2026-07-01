Lançamentos da Netflix em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes clássicos e premiados.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a estreia do suspense de ficção científica Vapor Humano, a segunda temporada do drama de romance Ransom Canyon, além do retorno sombrio de Entrevista com o Vampiro.
Já para os filmes, a chegada de Enola Holmes 3 e o final de Heartstopper são os principais destaques. Para os cinéfilos, o aclamado vencedor do Oscar Os Infiltrados e o longa de animação Robô Selvagem também são grandes adições.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em julho de 2026:
Séries que entram na Netflix em julho
- Vapor Humano | 02/07/2026
- Solteiros Nunca Mais: Temporada 2 | 07/07/2026
- Uma Casa na Pradaria | 09/07/2026
- Entrevista com o Vampiro: Temporada 2 | 14/07/2026
- O Falcão do Golfe | 16/07/2026
- O Mapa dos Desejos | 17/07/2026
- A Leste do Palácio | 17/07/2026
- Ransom Canyon: Temporada 2 | 23/07/2026
- Fúria | 29/07/2026
Filmes que entram na Netflix em julho
- Um Paraíso Perigoso | 01/07/2026
- Sempre ao seu Lado | 01/07/2026
- Os Especialistas | 01/07/2026
- Anjos da Noite – Underworld | 01/07/2026
- Magnatas do Crime | 01/07/2026
- Águas que Corroem | 01/07/2026
- Um Amor para Recordar | 01/07/2026
- A Chamada | 01/07/2026
- Fogo Contra Fogo | 01/07/2026
- Os Renegados | 01/07/2026
- A Protetora | 01/07/2026
- Os Mercenários 2 | 01/07/2026
- Enola Holmes 3 | 01/07/2026
- Velozes e Furiosos | 03/07/2026
- + Velozes + Furiosos | 03/07/2026
- Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio | 03/07/2026
- Velozes & Furiosos 4 | 03/07/2026
- Velozes & Furiosos 6 | 03/07/2026
- Velozes e Furiosos 7 | 03/07/2026
- Velozes e Furiosos 8 | 03/07/2026
- Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw | 03/07/2026
- Blade: O Caçador de Vampiros | 03/07/2026
- Blade II: O Caçador de Vampiros | 03/07/2026
- Blade: Trinity | 03/07/2026
- A Grande Vitória | 04/07/2026
- Velozes & furiosos 5 - Operação Rio | 05/07/2026
- Terror em Silent Hill | 10/07/2026
- Chacrinha: O Velho Guerreiro | 10/07/2026
- O Paciente: O Caso Tancredo Neves | 15/07/2026
- Heartstopper Para Sempre | 17/07/2026
- Acompanhante Perfeita | 19/07/2026
- Branca de Neve e o Caçador | 21/07/2026
- O Caçador e a Rainha do Gelo | 21/07/2026
- Bumblebee | 24/07/2026
- De Olhos Bem Fechados | 24/07/2026
- Os Infiltrados | 24/07/2026
- 72 Horas em Miami | 24/07/2026
Documentários e especiais
Conteúdo infantil e família
- O Pequeno Príncipe | 01/07/2026
- Robô Selvagem | 04/07/2026
- José Totoy: Sabores, Cores e Surpresas | 13/07/2026
- Monstros vs. Alienígenas | 17/07/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)