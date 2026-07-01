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Lançamentos da Netflix em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Enola Holmes 3', 'Ransom Canyon' e a franquia completa de 'Velozes e Furiosos' estão entre os destaques do mês

Netflix: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)

Netflix: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 06h31.

Tudo sobreNetflix
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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes clássicos e premiados.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a estreia do suspense de ficção científica Vapor Humano, a segunda temporada do drama de romance Ransom Canyon, além do retorno sombrio de Entrevista com o Vampiro.

Já para os filmes, a chegada de Enola Holmes 3 e o final de Heartstopper são os principais destaques. Para os cinéfilos, o aclamado vencedor do Oscar Os Infiltrados e o longa de animação Robô Selvagem também são grandes adições.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em julho de 2026:

Séries que entram na Netflix em julho

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  • Vapor Humano | 02/07/2026
  • Solteiros Nunca Mais: Temporada 2 | 07/07/2026
  • Uma Casa na Pradaria | 09/07/2026
  • Entrevista com o Vampiro: Temporada 2 | 14/07/2026
  • O Falcão do Golfe | 16/07/2026
  • O Mapa dos Desejos | 17/07/2026
  • A Leste do Palácio | 17/07/2026
  • Ransom Canyon: Temporada 2 | 23/07/2026
  • Fúria | 29/07/2026

Filmes que entram na Netflix em julho

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  • Um Paraíso Perigoso | 01/07/2026
  • Sempre ao seu Lado | 01/07/2026
  • Os Especialistas | 01/07/2026
  • Anjos da Noite – Underworld | 01/07/2026
  • Magnatas do Crime | 01/07/2026
  • Águas que Corroem | 01/07/2026
  • Um Amor para Recordar | 01/07/2026
  • A Chamada | 01/07/2026
  • Fogo Contra Fogo | 01/07/2026
  • Os Renegados | 01/07/2026
  • A Protetora | 01/07/2026
  • Os Mercenários 2 | 01/07/2026
  • Enola Holmes 3 | 01/07/2026
  • Velozes e Furiosos | 03/07/2026
  • + Velozes + Furiosos | 03/07/2026
  • Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio | 03/07/2026
  • Velozes & Furiosos 4 | 03/07/2026
  • Velozes & Furiosos 6 | 03/07/2026
  • Velozes e Furiosos 7 | 03/07/2026
  • Velozes e Furiosos 8 | 03/07/2026
  • Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw | 03/07/2026
  • Blade: O Caçador de Vampiros | 03/07/2026
  • Blade II: O Caçador de Vampiros | 03/07/2026
  • Blade: Trinity | 03/07/2026
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  • A Grande Vitória | 04/07/2026
  • Velozes & furiosos 5 - Operação Rio | 05/07/2026
  • Terror em Silent Hill | 10/07/2026
  • Chacrinha: O Velho Guerreiro | 10/07/2026
  • O Paciente: O Caso Tancredo Neves | 15/07/2026
  • Heartstopper Para Sempre | 17/07/2026
  • Acompanhante Perfeita | 19/07/2026
  • Branca de Neve e o Caçador | 21/07/2026
  • O Caçador e a Rainha do Gelo | 21/07/2026
  • Bumblebee | 24/07/2026
  • De Olhos Bem Fechados | 24/07/2026
  • Os Infiltrados | 24/07/2026
  • 72 Horas em Miami | 24/07/2026

Documentários e especiais

Conteúdo infantil e família

  • O Pequeno Príncipe | 01/07/2026
  • Robô Selvagem | 04/07/2026
  • José Totoy: Sabores, Cores e Surpresas | 13/07/2026
  • Monstros vs. Alienígenas | 17/07/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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