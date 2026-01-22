De 1958 a 2023: veja ranking das músicas que bateram recordes no topo

Desde 1958, mais de mil músicas já alcançaram o primeiro lugar da Billboard Hot 100, principal parada de singles dos Estados Unidos. No entanto, apenas um grupo reduzido conseguiu permanecer no topo por 10 semanas ou mais. Segundo levantamento publicado pela Business Insider, apenas 44 faixas alcançaram essa marca ao longo de mais de seis décadas.

Entre os destaques está "Old Town Road", de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, que detém o recorde absoluto com 19 semanas no topo. Logo atrás dividem o segundo lugar "One Sweet Day", de Mariah Carey e Boyz II Men, e "Despacito", de Luis Fonsi e Daddy Yankee com Justin Bieber, ambas com 16 semanas consecutivas em primeiro lugar.

A primeira música a atingir o feito foi “You Light Up My Life”, de Debby Boone, em 1977, inaugurando uma era em que longas permanências no topo se tornaram símbolo de impacto cultural.

As músicas com 10 semanas ou mais em 1º lugar

O ranking inclui faixas icônicas entre os anos 1970 e 2023:

Old Town Road – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (19 semanas)

One Sweet Day – Mariah Carey & Boyz II Men (16 semanas)

Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber (16 semanas)

Last Night – Morgan Wallen (16 semanas, não consecutivas — recorde música solo)

As It Was – Harry Styles (15 semanas, não consecutivas)

I Will Always Love You – Whitney Houston (14 semanas)

We Belong Together – Mariah Carey (14 semanas)

Uptown Funk! – Mark Ronson feat. Bruno Mars (14 semanas)

Macarena (Bayside Boys Mix) – Los Del Rio (14 semanas)

Candle in the Wind / Something About the Way You Look Tonight – Elton John (14 semanas)

I’ll Make Love to You – Boyz II Men (14 semanas)

I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas (14 semanas)

End of the Road – Boyz II Men (13 semanas)

The Boy Is Mine – Brandy & Monica (13 semanas)

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey (13 semanas, não consecutivas)

Yeah! – Usher feat. Lil Jon & Ludacris (12 semanas)

Closer – The Chainsmokers feat. Halsey (12 semanas)

Shape of You – Ed Sheeran (12 semanas)

Blurred Lines – Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell (12 semanas)

Smooth – Santana feat. Rob Thomas (12 semanas)

Lose Yourself – Eminem (12 semanas)

Boom Boom Pow – The Black Eyed Peas (12 semanas)

See You Again – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth (12 semanas)

The Box – Roddy Ricch (11 semanas)

Independent Women, Pt. 1 – Destiny’s Child (11 semanas)

I Swear – All-4-One (11 semanas)

I’ll Be Missing You – Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 (11 semanas)

Un-Break My Heart – Toni Braxton (11 semanas)

God’s Plan – Drake (11 semanas)

Maria Maria – Santana feat. The Product G&B (10 semanas)

Foolish – Ashanti (10 semanas)

Dilemma – Nelly feat. Kelly Rowland (10 semanas)

Low – Flo Rida feat. T-Pain (10 semanas)

We Found Love – Rihanna feat. Calvin Harris (10 semanas)

Happy – Pharrell Williams (10 semanas)

Hello – Adele (10 semanas)

One Dance – Drake feat. WizKid & Kyla (10 semanas)

In My Feelings – Drake (10 semanas)

Irreplaceable – Beyoncé (10 semanas)

Gold Digger – Kanye West feat. Jamie Foxx (10 semanas)

Butter – BTS (10 semanas, não consecutivas)

Easy On Me – Adele (10 semanas, não consecutivas)

Physical – Olivia Newton-John (10 semanas)

You Light Up My Life – Debby Boone (10 semanas)

Faixas que retornam ao topo

O clássico natalino "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, tornou-se um caso raro ao voltar ao topo quase três décadas após o lançamento.

Em 2022 a música completou sua 10ª semana no número 1, entrando na lista e reforçando Carey como o principal nome feminino no ranking.