BTS: onde comprar os ingressos para o show da banda no Brasil?

Grupo sul coreano BTS: receita bilionária, público global e presença institucional marcam a trajetória do grupo em mais de uma década (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 10h25.
As informações sobre os ingressos para os shows do BTS no Brasil devem ser divulgadas nesta sexta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela EXAME.
A venda será realizada pela Ticketmaster. Os preços devem ultrapassar R$ 1 mil, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A expectativa é de alta demanda, com filas que podem superar 200 mil pessoas.
Os ingressos devem começar a ser vendidos na segunda semana de abril.
No Brasil, estão previstos três shows da turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.pop
A etapa sul-americana inclui apresentações em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.
A venda dos ingressos será feita pela Ticketmaster, plataforma responsável pela comercialização oficial das entradas.
Segundo as informações disponíveis, os valores devem ficar em torno de R$ 1 mil. Ingressos para o soundcheck podem chegar a até R$ 7 mil, de acordo com o jornalista José Norberto Flesch.
A alta procura deve gerar filas virtuais com centenas de milhares de pessoas no momento da abertura das vendas.
Informações apontam que os ingressos devem custar cerca de R$ 1 mil. Ingressos para o soundcheck, por sua vez, segundo o jornalista José Norberto Flesch, podem chegar a até R$ 7 mil.
A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.
Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.
No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.
A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.
Confira abaixo todas as datas:
|Cidade
|País
|Data
|Goyang
|Coreia do Sul
|9 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|11 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|12 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|17 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|18 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|25 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|26 de abril de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|2 de maio de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|3 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|7 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|9 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|10 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|16 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|17 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|23 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|24 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|27 de maio de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|12 de junho de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|13 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|26 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|27 de junho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|1º de julho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|2 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|6 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|7 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|11 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|12 de julho de 2026
|Paris
|França
|17 de julho de 2026
|Paris
|França
|18 de julho de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|1º de agosto de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|2 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|5 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|6 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|10 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|11 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|15 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|16 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|22 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|23 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|27 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|28 de agosto de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|1º de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|2 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|5 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|6 de setembro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|2 de outubro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|3 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|9 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|10 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|16 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|17 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|23 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|24 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|28 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|30 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|31 de outubro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|19 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|21 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|22 de novembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
|3 de dezembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia