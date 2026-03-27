BTS: onde comprar os ingressos para o show da banda no Brasil?

As informações sobre os ingressos para os shows do BTS no Brasil devem ser divulgadas nesta sexta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela EXAME.

A venda será realizada pela Ticketmaster. Os preços devem ultrapassar R$ 1 mil, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A expectativa é de alta demanda, com filas que podem superar 200 mil pessoas.

Os ingressos devem começar a ser vendidos na segunda semana de abril.

No Brasil, estão previstos três shows da turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.pop

A etapa sul-americana inclui apresentações em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Onde serão vendidos os ingressos

A venda dos ingressos será feita pela Ticketmaster, plataforma responsável pela comercialização oficial das entradas.

Segundo as informações disponíveis, os valores devem ficar em torno de R$ 1 mil. Ingressos para o soundcheck podem chegar a até R$ 7 mil, de acordo com o jornalista José Norberto Flesch.

A alta procura deve gerar filas virtuais com centenas de milhares de pessoas no momento da abertura das vendas.

Quanto os ingressos vão custar?

Informações apontam que os ingressos devem custar cerca de R$ 1 mil. Ingressos para o soundcheck, por sua vez, segundo o jornalista José Norberto Flesch, podem chegar a até R$ 7 mil.

Turnê global passa por Ásia, Américas e Europa

A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.

Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.

No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: