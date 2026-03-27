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BTS: onde comprar os ingressos para o show da banda no Brasil?

Shows em São Paulo terão vendas pela Ticketmaster e expectativa de filas com mais de 200 mil pessoas, dizem fontes à EXAME

Grupo sul coreano BTS: receita bilionária, público global e presença institucional marcam a trajetória do grupo em mais de uma década (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)

Grupo sul coreano BTS: receita bilionária, público global e presença institucional marcam a trajetória do grupo em mais de uma década (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 10h25.

As informações sobre os ingressos para os shows do BTS no Brasil devem ser divulgadas nesta sexta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela EXAME.

A venda será realizada pela Ticketmaster. Os preços devem ultrapassar R$ 1 mil, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A expectativa é de alta demanda, com filas que podem superar 200 mil pessoas.

Os ingressos devem começar a ser vendidos na segunda semana de abril.

No Brasil, estão previstos três shows da turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.pop

A etapa sul-americana inclui apresentações em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Onde serão vendidos os ingressos

A venda dos ingressos será feita pela Ticketmaster, plataforma responsável pela comercialização oficial das entradas.

Segundo as informações disponíveis, os valores devem ficar em torno de R$ 1 mil. Ingressos para o soundcheck podem chegar a até R$ 7 mil, de acordo com o jornalista José Norberto Flesch.

A alta procura deve gerar filas virtuais com centenas de milhares de pessoas no momento da abertura das vendas.

Quanto os ingressos vão custar?

Informações apontam que os ingressos devem custar cerca de R$ 1 mil. Ingressos para o soundcheck, por sua vez, segundo o jornalista José Norberto Flesch, podem chegar a até R$ 7 mil.

Turnê global passa por Ásia, Américas e Europa

A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.

Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.

No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
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