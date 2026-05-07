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BTS leva 50 mil fãs a encontro com presidente do México

Grupo sul-coreano foi recebido por Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional antes de shows da turnê ARIRANG no país

BTS: show de retorno do grupo de K-Pop tem público abaixo do esperado e ações da Hybe despencam (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

BTS: show de retorno do grupo de K-Pop tem público abaixo do esperado e ações da Hybe despencam (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17h32.

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O BTS reuniu cerca de 50 mil fãs em Zócalo, principal praça da Cidade do México, durante encontro com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum na última quarta-feira, 6. A visita aconteceu dias antes do início dos shows da turnê mundial do álbum "ARIRANG" no país.

Os sete integrantes apareceram na varanda do Palácio Nacional para cumprimentar os fãs que lotavam o centro histórico da capital mexicana. O momento rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Em publicação no X, antigo Twitter, Claudia Sheinbaum afirmou que o grupo promove “uma cultura de paz e inclusão” por meio de suas músicas. A presidente também destacou a presença dos fãs que ocuparam o Zócalo para receber os artistas.

O retorno do BTS ao México acontece após o período de afastamento dos integrantes para cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Os shows acontecem nesta quinta, 7, e no final de semana no Estadio GNP Seguros, na Cidade do México, com ingressos esgotados.

Alta demanda gerou críticas e revenda milionária

Segundo o governo mexicano, Claudia Sheinbaum chegou a solicitar diretamente ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, apoio para ampliar o número de apresentações do grupo no país. O pedido foi encaminhado oficialmente à HYBE, empresa responsável pelo BTS.

A procura pelos ingressos gerou denúncias de fãs e levou quase 5 mil e-mails às autoridades mexicanas. O governo acionou a Profeco, órgão federal de defesa do consumidor, para cobrar mais transparência da Ticketmaster México.

Os preços da revenda chegaram a US$ 9 mil, segundo anúncios publicados no país.

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