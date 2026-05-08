Ameaça de cortes, pressão de clubes e tensão interna: o caos do México antes da Copa

A seleção do México viveu um dilema às vésperas da Copa do Mundo. A seleção, que também é um dos países anfitriões do torneio, vê alguns de seus jogadores com a participação ameaçada na competição.

Segundo comunicado da Federação Mexicana de Futebol divulgado nesta semana, os atletas que atuam na Liga Mexicana e que tinham sido convocados precisavam se apresentar na concentração até as 20h do horário local da quarta-feira. Em caso de não comparecimento, estariam fora da Copa do Mundo.

"Como foi publicado no último dia 28 de abril de 2026, a concentração da Seleção Nacional do México para as três partidas de preparação, contra Gana, Austrália e Sérvia, além da Copa do Mundo, iniciará nesta quarta-feira, 6 de maio, às 20h, com os 20 jogadores da Liga MX convocados pelo treinador Javier Aguirre. Todos os jogadores deverão comparecer no Centro de Alto Rendimento da Cidade do México. Por instruções do corpo técnico, o jogador que não chegar à concentração hoje estará fora da Copa do Mundo", trouxe o comunicado.

Qual o motivo do comunicado?

A Federação Mexicana se posicionou após muitas discussões envolvendo os clubes. Nos últimos dias, houve especulações sobre uma possível liberação especial para os jogadores do Toluca, envolvidos nas fases finais da Concacaf Champions League.

Alexis Vega e Jesus Gallardo estariam na concentração do duelo contra o Los Angeles FC. No entanto, outros clubes mexicanos que haviam liberado seus atletas para a seleção, mesmo com os playoffs da liga nacional em andamento, teriam ficado irritados com a decisão.

"Essa liberação já tinha sido combinada há bastante tempo, antes mesmo do começo dessa última temporada. Supostamente, o Toluca tinha pedido permissão para que dois ou três jogadores convocados da seleção pudessem disputar a partida de volta", explicou o jornalista mexicano Adal Díaz à EXAME.

O Chivas Guadalajara, sabendo da situação, pediu o retorno dos atletas que já havia liberado anteriormente, acusando a Federação de favorecer o Toluca.

"Virou um grande caos. Idas e vindas, ameaças, comunicados da seleção e dos clubes… Até que, no fim, o técnico Javier Aguirre entrou no modo linha-dura e falou: 'Bom, se os jogadores não se apresentarem ontem às 20h, não vão jogar a Copa do Mundo'. Virou praticamente um general", disse o jornalista.

Após a decisão, tanto Toluca quanto Chivas foram obrigados a liberar seus atletas para evitar um maior mal-entendido. Logo após a decisão do treinador, todos se apresentaram como indicado.

O México, país-sede, faz o primeiro jogo da Copa do Mundo. A estreia da seleção será no dia 11 de junho, quando enfrenta a África do Sul, no Estádio Azteca.