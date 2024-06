Bruno Mars surpreende fãs com show extra em apoio ao Rio Grande do Sul

Bruno Mars anunciou nesta quinta-feira, 13, que fará um show beneficente e exclusivo para ajudar as vítimas das enchentes que arrasaram o Rio Grande do Sul. A apresentação está marcada para 1º de outubro, em São Paulo.

Ao contrário dos outros shows da turnê do cantor, programados para ocorrer em várias capitais brasileiras, o evento não terá ingressos vendidos aos fãs. As entradas serão distribuídas por sorteio, por meio da doação de recursos para as pessoas afetadas pela crise climática.

Como conseguir ingressos?

Para concorrer a um par de ingressos do show beneficente de Bruno Mars, os interessados precisam doar R$ 50 no site oficial. Cada doação garante um número e o sorteio está marcado para o dia 12 de julho.

Segundo os organizadores do evento, o montante arrecadado será doado para as vítimas do Rio Grande do Sul e revertido em cestas básicas.

Turnê pelo Brasil

Bruno Mars fará uma série de apresentações no país entre outubro e novembro de 2024. Após encantar o público com duas performances memoráveis no The Town em 2023, o cantor norte-americano promete emocionar os fãs brasileiros com uma seleção de clássicos de sua carreira e novos ritmos.

Esta turnê adquire um caráter ainda mais especial, devido ao desejo de Bruno de celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, justamente no dia de sua apresentação em São Paulo.

Esta será a quarta visita do cantor ao país, que estreou em solo brasileiro no Summer Soul Festival em 2012 e retornou em 2017 com a aclamada turnê "24K Magic". Ao todo, com o show beneficente, serão 15 datas em 5 estados.

Confira a programação completa da turnê de Bruno Mars no Brasil