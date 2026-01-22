BlackRock: tokenização é 'tendência emergente' para 2026

A BlackRock divulgou um relatório com as principais tendências para o mercado financeiro em 2206, e a tokenização de ativos surgiu como um dos temas que deve crescer neste ano. Para a maior gestora de ativos do mundo, o processo merece a atenção de investidores.

Em seu relatório, a gestora associou a tokenização de ativos a uma "tendência emergente" do mercado encontrar novas formas para obter acesso a mercados já existentes. Para a BlackRock, essa busca deve ganhar ainda mais força ao longo deste ano.

"Uma das maneiras de fazer isso seria por meio de ativos tokenizados, ou seja, ativos cujos direitos de propriedade são convertidos em tokens digitais em uma rede blockchain. Eles estão ganhando popularidade, como evidenciado pelo aumento na adoção de stablecoins", destacou a gestora.

Segundo a BlackRock, "as stablecoins são um exemplo de tokenização, onde o ativo subjacente é uma moeda fiduciária, como o dólar americano". E a tendência é que cada vez mais ativos sejam tokenizados no curto prazo, incluindo outras moedas e títulos do tesouro.

A BlackRock destacou ainda que a adoção de stablecoins tem superado até os volumes de negociação de criptomoedas, indicando que "os ativos tokenizados podem ter um caso de uso para além de uma mera negociação especulativa" no mercado financeiro.

A visão da gestora é que esse crescimento deve beneficiar um projeto em específico: a Ethereum. Dados do relatório indicam que, hoje, a rede concentra quase dois terços de todos os ativos tokenizados em circulação no mercado, indicando a sua força dentro da categoria.

"À medida que vislumbramos a próxima era da tokenização, a Ethereum pode estar prestes a se beneficiar desse crescimento", avalia a gestora. Além da rede, projetos como a BNB Chain, a Solana e a Stellar também tem ganhado espaço na tokenização de ativos, indicando possíveis benefícios futuros.

"Se você é um investidor que busca aproveitar a crescente adoção da tecnologia blockchain, um dos melhores e provavelmente mais promissores casos de uso no momento é a tokenização, e a Ethereum se beneficia dessa tendência", afirma a gestora.

