Atriz mais indicada ao Framboesa de Ouro é 'lenda' da música

A popstar teve um carreira cinematográfica longa e polêmica, que rendeu a ela o título de "Pior Atriz do Século"

Madonna: cantora brilha nos palcos, mas sua carreira como atriz é mal vista pela crítica (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18h25.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 18h32.

Madonna é uma das artistas pop com carreira mais longeva e prestigiada da indústria musical. Outros projetos artísticos dela, como o livro fotográfico The Sex Book, também foram elogiados pela crítica e público. Porém, sua carreira como atriz não é tão bem vista.

Apesar do sucesso dela em papéis como o de Eva Peron, em Evita, seus filmes a fizeram a atriz com o maior número de indicações ao Framboesa de Ouro, prêmio satírico que destaca os piores desempenhos do cinema. Além das indicações por filmes, ela também é detentora dos títulos de Pior Atriz do Século e Pior Atriz das Décadas de 1980 e 2000.

Madonna tem oito vitórias no Razzie

A cantora e atriz acumula 12 indicações e oito vitórias nas categorias de atuação, de acordo com dados oficiais da Golden Raspberry Foundation,  superando nomes como Jennifer Lopez e Demi Moore.

Madonna passou a figurar de forma recorrente na história do Razzie a partir da segunda metade dos anos 1980. Sua primeira indicação veio em 1986, pelo filme Surpresa de Xangai, e se repetiu no ano seguinte com Quem é Aquela Garota?.

Nos anos seguintes, a artista voltaria a aparecer entre as indicadas em produções como Madonna: Verdade ou Desafio (1991), Conjunto de Evidências (1993) e A Próxima Melhor Coisa (2000), consolidando sua presença frequente na premiação satírica.

Embora seja frequentemente lembrada por suas indicações ao Razzie, Madonna divide o protagonismo histórico da premiação com outros artistas recorrentes.

Sylvester Stallone detém o recorde geral de estatuetas, com 12 Framboesas de Ouro. Ainda assim, no recorte feminino, Madonna lidera com folga, à frente de Jennifer Lopez (10 indicações e 1 vitória) e Demi Moore (9 indicações e 4 vitórias).

AnoFilmeCategoriaIndicadosMadonna venceu a categoria?
1986Surpresa de XangaiPior AtrizMadonna; Kim Basinger; Joan Chen; Brigitte Nielsen; Ally SheedyNão
1987Quem é Aquela Garota?Pior AtrizMadonna; Lorraine Gary; Sondra Locke; Debra Sandlund; Sharon StoneSim
1991Madonna: Verdade ou DesafioPior AtrizMadonna; Sean Young; Kim Basinger; Sally Field; Demi MooreSim
1993Conjunto de EvidênciasPior AtrizMadonna; Melanie Griffith; Janet Jackson; Demi Moore; Sharon StoneSim
2000A Próxima Melhor CoisaPior AtrizMadonna; Kim Basinger; Melanie Griffith; Bette Midler; Demi MooreSim
2002ArrastadoPior AtrizMadonna; Britney Spears; Angelina Jolie; Jennifer Lopez; Winona RyderSim (empate)
2000Pior Atriz da Década (1980)MadonnaSim
2010Pior Atriz da Década (2000)MadonnaSim
2000Pior Atriz do SéculoMadonnaSim

 O que é o Framboesa de Ouro?

Criado em 1981, o Framboesa de Ouro, também conhecido como Razzie Awards, surgiu como uma resposta bem-humorada ao Oscar. O objetivo do prêmio é apontar os fracassos cinematográficos do ano.

“O prêmio incentiva cineastas renomados e artistas de primeira linha a assumirem seus erros”, afirma a própria Fundação Golden Raspberry, em descrição oficial sobre a premiação.

Segundo John J.B. Wilson, cofundador do prêmio, o Framboesa de Ouro nasceu de forma improvisada, durante uma festa realizada em sua casa, na noite do Oscar de 1981.

“Finalmente descobrimos que não dava para competir com o Oscar na noite do Oscar, mas se fizéssemos na noite anterior, quando a imprensa do mundo todo está aqui procurando algo para fazer, poderia muito bem pegar”, afirmou Wilson em entrevista à BBC News. A estratégia funcionou, e o evento passou a receber cobertura internacional ao longo das décadas.

