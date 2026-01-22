Atriz mais indicada ao Framboesa de Ouro é 'lenda' da música

Madonna: cantora brilha nos palcos, mas sua carreira como atriz é mal vista pela crítica (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18h25.
Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 18h32.
Madonna é uma das artistas pop com carreira mais longeva e prestigiada da indústria musical. Outros projetos artísticos dela, como o livro fotográfico The Sex Book, também foram elogiados pela crítica e público. Porém, sua carreira como atriz não é tão bem vista.
Apesar do sucesso dela em papéis como o de Eva Peron, em Evita, seus filmes a fizeram a atriz com o maior número de indicações ao Framboesa de Ouro, prêmio satírico que destaca os piores desempenhos do cinema. Além das indicações por filmes, ela também é detentora dos títulos de Pior Atriz do Século e Pior Atriz das Décadas de 1980 e 2000.
A cantora e atriz acumula 12 indicações e oito vitórias nas categorias de atuação, de acordo com dados oficiais da Golden Raspberry Foundation, superando nomes como Jennifer Lopez e Demi Moore.
Madonna passou a figurar de forma recorrente na história do Razzie a partir da segunda metade dos anos 1980. Sua primeira indicação veio em 1986, pelo filme Surpresa de Xangai, e se repetiu no ano seguinte com Quem é Aquela Garota?.
Nos anos seguintes, a artista voltaria a aparecer entre as indicadas em produções como Madonna: Verdade ou Desafio (1991), Conjunto de Evidências (1993) e A Próxima Melhor Coisa (2000), consolidando sua presença frequente na premiação satírica.
Embora seja frequentemente lembrada por suas indicações ao Razzie, Madonna divide o protagonismo histórico da premiação com outros artistas recorrentes.
Sylvester Stallone detém o recorde geral de estatuetas, com 12 Framboesas de Ouro. Ainda assim, no recorte feminino, Madonna lidera com folga, à frente de Jennifer Lopez (10 indicações e 1 vitória) e Demi Moore (9 indicações e 4 vitórias).
|Ano
|Filme
|Categoria
|Indicados
|Madonna venceu a categoria?
|1986
|Surpresa de Xangai
|Pior Atriz
|Madonna; Kim Basinger; Joan Chen; Brigitte Nielsen; Ally Sheedy
|Não
|1987
|Quem é Aquela Garota?
|Pior Atriz
|Madonna; Lorraine Gary; Sondra Locke; Debra Sandlund; Sharon Stone
|Sim
|1991
|Madonna: Verdade ou Desafio
|Pior Atriz
|Madonna; Sean Young; Kim Basinger; Sally Field; Demi Moore
|Sim
|1993
|Conjunto de Evidências
|Pior Atriz
|Madonna; Melanie Griffith; Janet Jackson; Demi Moore; Sharon Stone
|Sim
|2000
|A Próxima Melhor Coisa
|Pior Atriz
|Madonna; Kim Basinger; Melanie Griffith; Bette Midler; Demi Moore
|Sim
|2002
|Arrastado
|Pior Atriz
|Madonna; Britney Spears; Angelina Jolie; Jennifer Lopez; Winona Ryder
|Sim (empate)
|2000
|—
|Pior Atriz da Década (1980)
|Madonna
|Sim
|2010
|—
|Pior Atriz da Década (2000)
|Madonna
|Sim
|2000
|—
|Pior Atriz do Século
|Madonna
|Sim
Criado em 1981, o Framboesa de Ouro, também conhecido como Razzie Awards, surgiu como uma resposta bem-humorada ao Oscar. O objetivo do prêmio é apontar os fracassos cinematográficos do ano.
“O prêmio incentiva cineastas renomados e artistas de primeira linha a assumirem seus erros”, afirma a própria Fundação Golden Raspberry, em descrição oficial sobre a premiação.
Segundo John J.B. Wilson, cofundador do prêmio, o Framboesa de Ouro nasceu de forma improvisada, durante uma festa realizada em sua casa, na noite do Oscar de 1981.
“Finalmente descobrimos que não dava para competir com o Oscar na noite do Oscar, mas se fizéssemos na noite anterior, quando a imprensa do mundo todo está aqui procurando algo para fazer, poderia muito bem pegar”, afirmou Wilson em entrevista à BBC News. A estratégia funcionou, e o evento passou a receber cobertura internacional ao longo das décadas.