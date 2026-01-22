Atriz mais indicada ao Framboesa de Ouro é 'lenda' da música

Madonna é uma das artistas pop com carreira mais longeva e prestigiada da indústria musical. Outros projetos artísticos dela, como o livro fotográfico The Sex Book, também foram elogiados pela crítica e público. Porém, sua carreira como atriz não é tão bem vista.

Apesar do sucesso dela em papéis como o de Eva Peron, em Evita, seus filmes a fizeram a atriz com o maior número de indicações ao Framboesa de Ouro, prêmio satírico que destaca os piores desempenhos do cinema. Além das indicações por filmes, ela também é detentora dos títulos de Pior Atriz do Século e Pior Atriz das Décadas de 1980 e 2000.

Madonna tem oito vitórias no Razzie

A cantora e atriz acumula 12 indicações e oito vitórias nas categorias de atuação, de acordo com dados oficiais da Golden Raspberry Foundation, superando nomes como Jennifer Lopez e Demi Moore.

Madonna passou a figurar de forma recorrente na história do Razzie a partir da segunda metade dos anos 1980. Sua primeira indicação veio em 1986, pelo filme Surpresa de Xangai, e se repetiu no ano seguinte com Quem é Aquela Garota?.

Nos anos seguintes, a artista voltaria a aparecer entre as indicadas em produções como Madonna: Verdade ou Desafio (1991), Conjunto de Evidências (1993) e A Próxima Melhor Coisa (2000), consolidando sua presença frequente na premiação satírica.

Embora seja frequentemente lembrada por suas indicações ao Razzie, Madonna divide o protagonismo histórico da premiação com outros artistas recorrentes.

Sylvester Stallone detém o recorde geral de estatuetas, com 12 Framboesas de Ouro. Ainda assim, no recorte feminino, Madonna lidera com folga, à frente de Jennifer Lopez (10 indicações e 1 vitória) e Demi Moore (9 indicações e 4 vitórias).

Ano Filme Categoria Indicados Madonna venceu a categoria? 1986 Surpresa de Xangai Pior Atriz Madonna; Kim Basinger; Joan Chen; Brigitte Nielsen; Ally Sheedy Não 1987 Quem é Aquela Garota? Pior Atriz Madonna; Lorraine Gary; Sondra Locke; Debra Sandlund; Sharon Stone Sim 1991 Madonna: Verdade ou Desafio Pior Atriz Madonna; Sean Young; Kim Basinger; Sally Field; Demi Moore Sim 1993 Conjunto de Evidências Pior Atriz Madonna; Melanie Griffith; Janet Jackson; Demi Moore; Sharon Stone Sim 2000 A Próxima Melhor Coisa Pior Atriz Madonna; Kim Basinger; Melanie Griffith; Bette Midler; Demi Moore Sim 2002 Arrastado Pior Atriz Madonna; Britney Spears; Angelina Jolie; Jennifer Lopez; Winona Ryder Sim (empate) 2000 — Pior Atriz da Década (1980) Madonna Sim 2010 — Pior Atriz da Década (2000) Madonna Sim 2000 — Pior Atriz do Século Madonna Sim

O que é o Framboesa de Ouro?

Criado em 1981, o Framboesa de Ouro, também conhecido como Razzie Awards, surgiu como uma resposta bem-humorada ao Oscar. O objetivo do prêmio é apontar os fracassos cinematográficos do ano.

“O prêmio incentiva cineastas renomados e artistas de primeira linha a assumirem seus erros”, afirma a própria Fundação Golden Raspberry, em descrição oficial sobre a premiação.

Segundo John J.B. Wilson, cofundador do prêmio, o Framboesa de Ouro nasceu de forma improvisada, durante uma festa realizada em sua casa, na noite do Oscar de 1981.

“Finalmente descobrimos que não dava para competir com o Oscar na noite do Oscar, mas se fizéssemos na noite anterior, quando a imprensa do mundo todo está aqui procurando algo para fazer, poderia muito bem pegar”, afirmou Wilson em entrevista à BBC News. A estratégia funcionou, e o evento passou a receber cobertura internacional ao longo das décadas.