Só Track Boa acontece neste fim de semana; saiba como curtir o festival sem sair de casa

O festival Só Track Boa está de volta a São Paulo nos dias 14 e 15 de junho e será realizado na Neo Química Arena, na zona leste da capital.

Nesta edição, o evento vai apresentar mais de 40 atrações do cenário da música eletrônica, divididas em três palcos.

Com uma nova identidade visual inspirada nas riquezas do Brasil, as apresentações acontecerão nos palcos Never Stop Dancing (NSD), Oca e LuvLab, cada um com suas próprias características físicas e musicais.

Após passar pelo Estádio Canindé e pelo Autódromo de Interlagos, o festival estreia no estacionamento da Neo Química Arena, oferecendo acesso à infraestrutura do estádio, incluindo banheiros e áreas cobertas.

Para os espectadores na área VIP, haverá banheiros e bares exclusivos, vista privilegiada dos palcos, áreas de descanso e outras comodidades.

Como assistir online ao Só Track Boa?

Muitos amantes de música eletrônica não poderão aproveitar o festival pessoalmente. Por outro lado, os espetáculos serão transmitidas gratuitamente pelo site Beatport, às 19h.

A transmissão ao vivo será feita apenas para as atrações do palco Never Stop Dancing (NSD). Haverá também exibição do evento nas redes sociais e no canal do YouTube do portal.

Veja o Line-up completo do Só Track Boa