'Bridgerton': parte 2 da 4ª temporada estreia amanhã na Netflix; veja horário

A quarta temporada de "Bridgerton", série de época da Netflix baseada nos livros de Julia Quinn, já está disponível no streaming — mas os episódios foram divididos em duas partes.

Ao todo, a temporada terá oito episódios, divididos em dois blocos de quatro capítulos cada.

A primeira leva estreou em 29 de janeiro. Já a segunda parte da 4ª temporada de "Bridgerton" estreia nesta quarta-feira, 26 de fevereiro.

Que horas estreia a parte 2 da 4ªtemporada de 'Bridgerton'?

Assim como a parte inicial, o segundo bloco chega na Netflix às 5h da manhã, seguindo o padrão de lançamento global da plataforma.

Qual é a história da 4ª temporada de 'Bridgerton'?

A nova temporada adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro" e acompanha a história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.

Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo da vez. Já Sophie, vivida por Yerin Ha, surge como a “Dama de Prata”, jovem de origem humilde que desperta o interesse do personagem durante um baile de máscaras, em uma narrativa com forte inspiração no conto de Cinderela.

A trama mantém os elementos que consagraram a série: romance de época, conflitos sociais, intrigas familiares e figurinos luxuosos.

Novos personagens na temporada

Além do casal principal, a temporada apresenta novos nomes ao universo da família Bridgerton:

Lady Araminta Gun (Katie Leung), viúva determinada a casar as filhas

Rosamund Li (Michelle Mao), ambiciosa e focada em conquistar Benedict

Posy Li (Isabella Wei), irmã mais nova e preterida pela mãe

'Bridgerton' terá mais temporadas?

Sim. A Netflix confirmou que "Bridgerton" foi renovada para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos livros de Julia Quinn.

O anúncio foi feito junto à divulgação de informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs em relação ao futuro da franquia no streaming.