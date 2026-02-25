'Bridgerton': parte 2 da 4ª temporada estreia amanhã na Netflix; veja horário

Bridgerton: novos episódios estreiam nesta semana
Redação Exame
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14h02.
A quarta temporada de "Bridgerton", série de época da Netflix baseada nos livros de Julia Quinn, já está disponível no streaming — mas os episódios foram divididos em duas partes.
Ao todo, a temporada terá oito episódios, divididos em dois blocos de quatro capítulos cada.
A primeira leva estreou em 29 de janeiro. Já a segunda parte da 4ª temporada de "Bridgerton" estreia nesta quarta-feira, 26 de fevereiro.
Assim como a parte inicial, o segundo bloco chega na Netflix às 5h da manhã, seguindo o padrão de lançamento global da plataforma.
A nova temporada adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro" e acompanha a história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.
Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo da vez. Já Sophie, vivida por Yerin Ha, surge como a “Dama de Prata”, jovem de origem humilde que desperta o interesse do personagem durante um baile de máscaras, em uma narrativa com forte inspiração no conto de Cinderela.
A trama mantém os elementos que consagraram a série: romance de época, conflitos sociais, intrigas familiares e figurinos luxuosos.
Além do casal principal, a temporada apresenta novos nomes ao universo da família Bridgerton:
Sim. A Netflix confirmou que "Bridgerton" foi renovada para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos livros de Julia Quinn.
O anúncio foi feito junto à divulgação de informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs em relação ao futuro da franquia no streaming.