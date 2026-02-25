Pop

Parte 2 da 4ª temporada de ‘Bridgerton’ traz retorno de personagem amado pelos fãs

Netflix divulga imagens inéditas e confirma participação do ator nos episódios finais da nova temporada

'Bridgerton': segunda parte da temporada estreia em fevereiro e traz presença importante na trama de Benedict (Netflix)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15h50.

A segunda parte da 4ª temporada de "Bridgerton", que estreia nesta quinta-feira, 26,  contará com o retorno de Anthony Bridgerton.

A Netflix confirmou a volta do personagem interpretado por Jonathan Bailey nos episódios finais da nova fase da série, atualmente centrada na história de Benedict e Sophie.

Imagens divulgadas pelo streaming mostram o Visconde em cenas ambientadas em uma biblioteca, reforçando o clima dramático da produção. O retorno acontece após a ausência do personagem ao longo da terceira temporada.

Antigo protagonista volta nos episódios finais

Protagonista da segunda temporada de "Bridgerton", Anthony se destacou na trama ao lado de Kate Sharma. No desfecho da temporada, o casal decidiu viajar para o país natal dela, deixando em aberto a possibilidade de participação futura na história.

Nos quatro primeiros episódios da nova temporada, lançados em 29 de janeiro, houve apenas menções ao nascimento do primeiro filho do casal. Não havia confirmação sobre o retorno do Visconde.

Agora, com a estreia da segunda parte da 4ª temporada marcada para 26 de fevereiro, a divulgação de novas imagens de Jonathan Bailey caracterizado como Anthony confirma sua participação nos capítulos finais.

Nova fase foca em Benedict e Sophie

A nova fase de "Bridgerton" concentra a narrativa no romance entre Benedict Bridgerton e Sophie. Ainda assim, o retorno de Anthony indica que conflitos familiares e decisões importantes podem influenciar o desfecho da trama.

Produzida pela Netflix, a série segue como uma das produções de maior audiência da plataforma e mantém o modelo de lançamento dividido em duas partes.

