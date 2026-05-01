Show do The Weeknd em SP é nesta sexta; veja horário e onde é

Após se apresentar no Rio de Janeiro no último domingo, 26, e em São Paulo na última quinta-feira, 30, The Weeknd chega a seu último show no Brasil no Estádio MorumBIS, nesta sexta, 1º de maio.

As apresentações integram a turnê "After Hours Til Dawn" no Brasil.

Espetáculo imersivo

Conhecido por transformar arenas e estádios em experiências visuais imersivas, The Weeknd deve repetir no país o espetáculo que já passou por outros mercados da América Latina.

A turnê é baseada na fase recente do artista, reunindo músicas dos álbuns After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow, em uma narrativa que mistura futurismo, drama e pop sombrio.

Ápice do show

Se existe um instante cercado de expectativa, ele atende por “São Paulo”. A parceria entre The Weeknd e Anitta, lançada em 2024, virou um marco para os fãs brasileiros e ser o momento especial nas apresentações nacionais.

The Weeknd e Anitta performando “São Paulo” juntos no segundo show da #AfterHoursTilDawnTour no México. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/tSc21Qscbt — The Weeknd Brasil (@SiteTheWeekndBR) April 22, 2026

Setlist do show do The Weeknd no Brasil

Baptized in Fear Open Hearts Wake Me Up After Hours Starboy Heartless Faith Cry for Me São Paulo com Anitta Until We’re Skin & Bones (Interlude) Rio (NOVA MÚSICA) com Anitta Take My Breath Sacrifice How Do I Make You Love Me? Can't Feel My Face Lost in the Fire Timeless Often Given Up on Me I Was Never There Given Up on Me The Hills Creepin' Niagara Falls One of the Girls Stargirl Interlude Out of Time / Midnight Pretenders (snippet/intro) I Feel It Coming Die for You Is There Someone Else? Wicked Games Call Out My Name The Abyss Professional Save Your Tears Less Than Zero Blinding Lights Without a Warning House of Balloons Moth to a Flame

Setlist show de abertura Anitta

Meia Noite Desgraça Mandinga Vai Dar Caô Savage Funk Joga Pra Lua Cria de Favela Sabana Lose Ya Breath Bota Um Funk Choka Choka Sua Cara Bola Rebola Vai Malandra Onda Diferente Favela Chegou Rave de Favela Boys Don't Cry

Ainda tem ingressos?

Quem deixou para decidir na última hora ainda não vai conseguir ingressos para o show desta sexta. No dia 1º de maio, feriado, a apresentação aparece como "esgotada" na Ticketmaster.

Onde comprar ingressos?

A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.

Onde será e qual o horário do show?

São Paulo

1º de maio de 2026 (sexta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h