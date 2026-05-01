Show do The Weeknd em SP é nesta sexta; veja horário e onde é

The Weeknd: pontapé inicial no Brasil aconteceu no Rio, com Anitta como trunfo especial da noite (Greg Doherty / Correspondente autônomo/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 1 de maio de 2026 às 05h59.
Após se apresentar no Rio de Janeiro no último domingo, 26, e em São Paulo na última quinta-feira, 30, The Weeknd chega a seu último show no Brasil no Estádio MorumBIS, nesta sexta, 1º de maio.
As apresentações integram a turnê "After Hours Til Dawn" no Brasil.
Conhecido por transformar arenas e estádios em experiências visuais imersivas, The Weeknd deve repetir no país o espetáculo que já passou por outros mercados da América Latina.
A turnê é baseada na fase recente do artista, reunindo músicas dos álbuns After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow, em uma narrativa que mistura futurismo, drama e pop sombrio.
Se existe um instante cercado de expectativa, ele atende por “São Paulo”. A parceria entre The Weeknd e Anitta, lançada em 2024, virou um marco para os fãs brasileiros e ser o momento especial nas apresentações nacionais.
The Weeknd e Anitta performando “São Paulo” juntos no segundo show da #AfterHoursTilDawnTour no México. ❤️🔥 pic.twitter.com/tSc21Qscbt
— The Weeknd Brasil (@SiteTheWeekndBR) April 22, 2026
Quem deixou para decidir na última hora ainda não vai conseguir ingressos para o show desta sexta. No dia 1º de maio, feriado, a apresentação aparece como "esgotada" na Ticketmaster.
A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.
São Paulo
1º de maio de 2026 (sexta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h