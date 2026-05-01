CEO da Pague Menos no Clube CHRO: como alinhar resultados financeiros e bem-estar dos funcionários

Na noite de quarta-feira, 29 de abril, o Clube CHRO da EXAME, evento que reúne líderes de RH de todo o Brasil, teve como atração principal Jonas Marques, CEO da Pague Menos.

O encontro foi realizado no restaurante Nonno Ruggero, em São Paulo, e contou com a presença de executivos e profissionais da área de recursos humanos.

A edição de abril de 2026 do Clube CHRO EXAME teve o patrocínio de Alelo e da Elofy by Zucchetti.

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Marques, que assumiu o comando da Pague Menos em 2024, foi o primeiro CEO não pertencente à família fundadora da rede de farmácias.

Sua trajetória inclui passagens por grandes empresas multinacionais e um estilo de gestão que, segundo ele, equilibra rigor financeiro e uma sensibilidade humanista.

Graduado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, o CEO destacou a importância de criar um ambiente de trabalho saudável, onde a "segurança psicológica" seja priorizada para que os colaboradores se sintam motivados e possam dar o seu melhor.

Em sua fala, Marques compartilhou sua visão sobre como uma liderança estratégica deve estar alinhada com um cuidado genuíno com as pessoas.

Para ele, os resultados financeiros devem caminhar ao lado do desenvolvimento humano dentro das organizações.

"A liderança estratégica deve estar totalmente conectada com as pessoas, porque são elas que geram os resultados", afirmou.

Durante o bate-papo, o CEO ressaltou os desafios enfrentados pela Pague Menos e como sua gestão tem sido voltada para a integração e profissionalização da empresa.

Sob sua liderança, a rede de farmácias tem focado na recuperação da rentabilidade e na expansão dos serviços oferecidos.

Além disso, compartilhou algumas das ações que implementou, como o programa Educa Mais Pague Menos, que oferece acesso a cursos de graduação e idiomas para os mais de 25 mil colaboradores da empresa.

A estratégia de expansão e retrofit das lojas também foi um ponto importante, com a transformação das farmácias em pontos de atendimento primário, aumentando a integração com os clientes.

Desafios de uma liderança sem o apoio tradicional

Marques falou ainda sobre a experiência de estar à frente de uma empresa do porte da Pague Menos sem ter vínculos familiares com os fundadores.

Ele destacou que, ao contrário do que muitos poderiam pensar, isso não representou um obstáculo, mas sim uma oportunidade de profissionalizar a gestão e aplicar uma visão mais estratégica.

O CEO também comentou sobre a experiência de lidar com a pressão do mercado e com a necessidade de buscar resultados tangíveis rapidamente.

Ele destacou como a redução do endividamento e a recuperação do lucro líquido da empresa demonstraram o sucesso de sua estratégia voltada para o cliente e as pessoas.

A importância do networking

Paulo Nogueira, CHRO do varejista Grupo Pereira, também esteve presente no encontro e fez questão de compartilhar sua visão sobre a importância de eventos como o Clube CHRO.

"Jonas Marques, presidente da Pague Menos, foi inspirador ao reafirmar que liderança estratégica e foco em resultados caminham lado a lado com o cuidado genuíno com as pessoas, mesmo na posição mais alta da companhia", diz.

Ele também ressaltou o valor das trocas de experiências entre os executivos de RH presentes no evento, que contribuem para a atualização de práticas e o fortalecimento de redes de colaboração.

A gestão centrada no ser humano

O ponto central da fala de Jonas foi a construção de uma liderança que não se limita a focar apenas nos resultados financeiros, mas que se preocupa também com o ser humano dentro da organização.

Ao longo da palestra, ele enfatizou a importância de uma cultura organizacional que valorize as pessoas e, ao mesmo tempo, gere resultados financeiros positivos.

"A maior recompensa de um líder não é o número, mas o impacto que ele gera na vida das pessoas", completou.

A conversa foi seguida de uma troca de perguntas e respostas com os participantes, que puderam entender mais sobre a filosofia de gestão do CEO e como ele conseguiu liderar com sucesso a Pague Menos em um momento de transição e desafios.

O evento contou com a presença de nomes de peso no cenário corporativo brasileiro, com representantes de empresas como:

Alelo

Braskem

Bridgestone Americas

CIATC

Copastur

Direcional Engenharia

Elofy by Zucchetti

Eurofarma

EXAME

EZTEC

Grupo Bimbo

Grupo Fleury

Grupo Pereira

Heineken

Livelo

Na Prática

Neohype

Oitchau

Pernambucanas

Renault Group

Vertical RH