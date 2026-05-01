10 livros para ler no feriado (e esquecer do trabalho)

O dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador é, com certa ironia, o melhor momento para parar de trabalhar.

Nenhuma reunião, nenhum Slack, nenhuma planilha. Só você, o sofá e um livro que não tem nada a ver com as metas do trimestre.

A seleção dos livros, feita por jornalistas da EXAME, mistura ficção e não ficção — e foi pensada para quem trabalha demais e lê de menos.