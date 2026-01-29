Pop

Bridgerton: 4ª temporada tem Coldplay e Taylor Swift; veja músicas da 1ª parte

Parte 1 da nova temporada traz covers orquestrados de hits como “bad idea right?” e “Enchanted” para embalar romance de Benedict Bridgerton

As melhores amigas Penelope (Nicola Coughlan) e Eloise (Claudia Jessie) aparecem reunidas em novas fotos da temporada (Netflix/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h47.

A quarta temporada de Bridgerton estreia nesta quinta-feira, 29, com uma seleção de instrumentais pop em cordas que acompanha os primeiros quatro episódios.

Entre os destaques da trilha estão versões orquestradas de artistas como Coldplay, Paramore, Taylor Swift e Olivia Rodrigo. A música “bad idea right?”, do álbum GUTS, foi escolhida pelo supervisor musical Justin Kamps por sua “energia contagiante”.

O pedido mais recorrente entre os fãs também foi atendido: a versão instrumental de “Enchanted”, de Taylor Swift, acompanha o encontro entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek no baile de máscaras promovido por Violet Bridgerton. A adaptação é assinada por Joseph William Morgan.

'Bridgerton': que horas estreia a 1ª parte da 4ª temporada na Netflix?

Episódios e trilha sonora

Episódio 1

  • “Life in Technicolor” (Coldplay), por Vitamin String Quartet
  • “DJ Got Us Fallin’ In Love” (Usher ft. Pitbull), por Strings From Paris
  • “Never Let You Go” (Third Eye Blind), por Vitamin String Quartet

Episódio 2

  • “Enchanted” (Taylor Swift), por Joseph William Morgan

Episódio 3

  • “All I Wanted” (Paramore), por Vitamin String Quartet

Episódio 4

  • “bad idea right?” (Olivia Rodrigo), por Caleb Chan

A trilha reforça o arco romântico de Benedict, segundo filho dos Bridgerton, e sua relação com Sophie, apresentada sob a identidade de “Dama de Prata”. A Parte 2 da temporada estreia em 26 de fevereiro.

