Bridgerton: 4ª temporada tem Coldplay e Taylor Swift; veja músicas da 1ª parte

A quarta temporada de Bridgerton estreia nesta quinta-feira, 29, com uma seleção de instrumentais pop em cordas que acompanha os primeiros quatro episódios.

Entre os destaques da trilha estão versões orquestradas de artistas como Coldplay, Paramore, Taylor Swift e Olivia Rodrigo. A música “bad idea right?”, do álbum GUTS, foi escolhida pelo supervisor musical Justin Kamps por sua “energia contagiante”.

O pedido mais recorrente entre os fãs também foi atendido: a versão instrumental de “Enchanted”, de Taylor Swift, acompanha o encontro entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek no baile de máscaras promovido por Violet Bridgerton. A adaptação é assinada por Joseph William Morgan.

Episódios e trilha sonora

Episódio 1

“Life in Technicolor” (Coldplay), por Vitamin String Quartet

“DJ Got Us Fallin’ In Love” (Usher ft. Pitbull), por Strings From Paris

“Never Let You Go” (Third Eye Blind), por Vitamin String Quartet

Episódio 2

“Enchanted” (Taylor Swift), por Joseph William Morgan

Episódio 3

“All I Wanted” (Paramore), por Vitamin String Quartet

Episódio 4

“bad idea right?” (Olivia Rodrigo), por Caleb Chan

A trilha reforça o arco romântico de Benedict, segundo filho dos Bridgerton, e sua relação com Sophie, apresentada sob a identidade de “Dama de Prata”. A Parte 2 da temporada estreia em 26 de fevereiro.