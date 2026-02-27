'Bridgerton': 10 curiosidades sobre a 4ª temporada

A Netflix lançou nesta quinta-feira, 26, às 5h da manhã, a parte 2 da 4ª temporada de "Bridgerton".
Os novos episódios concluem a história de Benedict Bridgerton e Sophie Baek. A trajetória deles começou na parte 1 da temporada, que foi lançada em quatro episódios no final de janeiro.
Assim como nas temporadas anteriores, um diferencial da produção é a atenção aos mínimos detalhes. Confira agora as principais curiosidades da nova temporada.
10 curiosidades da 4ª temporada:
- O lema da família Penwood é uma frase de Confúcio, traduzida do latim: “Tudo tem sua beleza, mas nem todos conseguem ver”;
- Os brasões das famílias Bridgerton (bode) e Featherington (borboleta) foram combinados em um novo emblema para a família de Colin e Penelope. O brasão dos Penwood tem um faisão dourado, e o da família Kilmartin traz um unicórnio, símbolo oficial da Escócia;
- As cenas do Meu Chalé foram gravadas na Loseley House, mansão em estilo Tudor que já apareceu em outras produções, como "Magnatas do Crime" e "Spice World: O Mundo das Spice Girls";
- O lago em que Sophie observa Benedict nadando é o mesmo usado na cena de Anthony na segunda temporada;
- O baile da rainha com tema submarino utilizou 300 metros de guirlandas florais e 2.000 conchas enviadas de Cornwall, na Inglaterra, envolvidas em folha de ouro;
- Mais de 6 mil velas foram usadas nas cenas de bailes da temporada;
- O departamento de joalheria criou mais de 700 peças, entre colares e broches;
- A Rainha Charlotte usa 19 perucas diferentes na quarta temporada;
- O figurino desenvolveu 172 fantasias para o baile de máscaras;
- O vestido da Dama de Prata foi feito lantejoulas e babados aplicados manualmente por seis pessoas ao mesmo tempo.
Veja o trailer da parte 2 da 4ª temporada de 'Bridgerton':