'Bridgerton': 10 curiosidades sobre a 4ª temporada

Parte 2 da temporada chegou à Netflix nesta quinta-feira, 26

'Bridgerton': perucas da Rainha Charlotte ganharam ainda mais destaque na nova temporada (Liam Daniel/Netflix/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07h53.

A Netflix lançou nesta quinta-feira, 26, às 5h da manhã, a parte 2 da 4ª temporada de "Bridgerton".

Os novos episódios concluem a história de Benedict Bridgerton e Sophie Baek. A trajetória deles começou na parte 1 da temporada, que foi lançada em quatro episódios no final de janeiro.

Assim como nas temporadas anteriores, um diferencial da produção é a atenção aos mínimos detalhes. Confira agora as principais curiosidades da nova temporada.

10 curiosidades da 4ª temporada:

  1. O lema da família Penwood é uma frase de Confúcio, traduzida do latim: “Tudo tem sua beleza, mas nem todos conseguem ver”;
  2. Os brasões das famílias Bridgerton (bode) e Featherington (borboleta) foram combinados em um novo emblema para a família de Colin e Penelope. O brasão dos Penwood tem um faisão dourado, e o da família Kilmartin traz um unicórnio, símbolo oficial da Escócia;
  3. As cenas do Meu Chalé foram gravadas na Loseley House, mansão em estilo Tudor que já apareceu em outras produções, como "Magnatas do Crime" e "Spice World: O Mundo das Spice Girls";
  4. O lago em que Sophie observa Benedict nadando é o mesmo usado na cena de Anthony na segunda temporada;
  5. O baile da rainha com tema submarino utilizou 300 metros de guirlandas florais e 2.000 conchas enviadas de Cornwall, na Inglaterra, envolvidas em folha de ouro;
  6. Mais de 6 mil velas foram usadas nas cenas de bailes da temporada;
  7. O departamento de joalheria criou mais de 700 peças, entre colares e broches;
  8. A Rainha Charlotte usa 19 perucas diferentes na quarta temporada;
  9. O figurino desenvolveu 172 fantasias para o baile de máscaras;
  10. O vestido da Dama de Prata foi feito lantejoulas e babados aplicados manualmente por seis pessoas ao mesmo tempo.

Veja o trailer da parte 2 da 4ª temporada de 'Bridgerton':

