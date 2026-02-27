O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde mergulhos profundos na história da música até o retorno de dramas intensos que exploram o poder e a sobrevivência.

No Prime Video, o destaque fica para o documentário Man On The Run, que revela a reinvenção de Paul McCartney após os Beatles.

Já na HBO Max, a série Industry chega a seu último episódio e eleva as apostas no mundo das altas finanças com novos nomes no elenco, como Kit Harington.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Man On The Run (Prime Video)

Homem em Fuga é um retrato íntimo da jornada de Paul McCartney após os Beatles, quando ele e a esposa, Linda, formam os Wings. Dirigido por Morgan Neville, vencedor do Oscar, o filme explora a reinvenção de McCartney com filmagens raras que registram as lutas e vitórias de se redefinir numa nova era musical.

Industry (HBO Max)

No auge de suas carreiras e vivendo as vidas que sempre buscaram na Pierpoint, Harper (Myha’la) e Yasmin (Marisa Abela) são arrastadas para um jogo de gato e rato em escala global quando uma figura de destaque do setor de fintechs surge em Londres. Enquanto Yasmin enfrenta os desafios de seu relacionamento com Sir Henry Muck (Kit Harington) e Harper se vê envolvida com o misterioso executivo Whitney Halberstram (Max Minghella), a relação complexa entre as duas começa a mudar sob a pressão do dinheiro, do poder e do desejo de chegar ao topo.

Bridgerton – Temporada 4, parte dois (Netflix)

Dividida entre o amor e a reputação, Sophie precisa decidir se aceita a oferta de Benedict. O problema é que isso pode fazer com que ela seja excluída da sociedade.

Paradise - Temporada 2 (Disney+)

Na segunda temporada de Paradise, Xavier (Sterling K. Brown) parte em uma jornada pelo mundo em busca de Teri e passa a entender como a humanidade sobreviveu nos três anos desde “O Dia”. De volta a Paradise, a harmonia na comunidade começa a ruir enquanto o bunker lida com as consequências da primeira temporada e novos segredos sobre as origens da cidade são revelados. A série é estrelada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans. Com a participação especial de Shailene Woodley, Thomas Doherty, Raymond Cham Jr., Michael McGrady, Timothy Omundson e Patrick Fischler.

Monarch: Legado de Monstros – Temporada 2 (Apple TV)

O drama de ficção científica baseado no Monsterverse retorna para a segunda temporada com 10 episódios. Estrelada por Kurt Russell e Wyatt Russell, a nova temporada leva os personagens à Ilha da Caveira de Kong, onde segredos do passado e uma ameaça titânica emergem do mar.

O Círculo (Mubi)

Jafar Panahi passou a carreira retratando o cotidiano e as opressões sistêmicas do Irã contemporâneo. Vencedor do Leão de Ouro em Veneza, O Círculo é um de seus grandes filmes: um olhar vital e devastador sobre um grupo de mulheres que o patriarcado transformou em fugitivas.

Para ver no cinema: Sirât

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som, o filme conta a história de um Pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de Mar – filha e irmã –, que desapareceu meses antes em uma dessas festas intermináveis. Cercados por música eletrônica e por uma sensação crua de liberdade, eles distribuem fotos dela enquanto a esperança se esvai. Ainda assim, persistem e decidem seguir um grupo rumo a última celebração no deserto, encarando um sol escaldante e seus próprios limites.