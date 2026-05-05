Dos criadores de 'Stranger Things', 'The Boroughs' ganha trailer e aposta em terror com idosos

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 5, um novo trailer de "The Boroughs", série produzida pelos irmãos Duffer, criadores de Stranger Things. A prévia apresenta o tom da nova aposta da plataforma, que abandona o grupo de adolescentes e coloca idosos no centro de um mistério sobrenatural.

Sobre o que é a série?

Criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews, a trama acompanha moradores de uma comunidade de aposentados que parece tranquila por fora, mas esconde algo muito mais perturbador. O clima muda quando um recém-chegado, ainda tentando lidar com o luto, vive uma experiência assustadora e passa a investigar o que realmente acontece no local. O grupo logo percebe que a fase mais tranquila da vida esconde ameaças bem mais sombrias do que parecia.

O elenco conta com nomes veteranos de peso, como Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters e Bill Pullman.

Com oito episódios, "The Boroughs" estreia em 21 de maio na Netflix.

Veja o trailer: