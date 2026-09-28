O atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida estadual com 54,8% das intenções de voto no primeiro turno. É o que aponta a pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta segunda-feira, 28.

O candidato Fernando Haddad (PT) aparece em seguida, marcando 32,6% da preferência dos eleitores.

Entre os demais nomes testados, Vera Lúcia tem 0,8% e Izadora Dias pontua com 0,7%. Vivian Mendes e Carlos Machado registram 0,4% cada. O levantamento indica ainda que brancos e nulos somam 5,1%, enquanto 5,4% dos entrevistados se declaram indecisos.

Cenário de segundo turno

Em uma eventual rodada de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados, Tarcísio de Freitas venceria com 58,2% dos votos. Fernando Haddad alcançaria 35,6% neste cenário direto, mantendo o atual governador à frente na disputa.

Nesta simulação específica, os eleitores que declaram voto branco, nulo ou na opção "ninguém" representam 3,5%. Aqueles que não sabem ou estão indecisos somam 2,7% do eleitorado.

Índices de rejeição e avaliação do governo

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. O petista Fernando Haddad lidera o índice negativo, sendo rejeitado por 50,6% do eleitorado paulista. Tarcísio aparece com 26,1% de rejeição, seguido por Vera Lúcia, que não seria votada por 12,7%.

O desempenho eleitoral do atual governador acompanha a sua avaliação executiva. Segundo os dados, 64,2% aprovam a gestão de Tarcísio no Estado, enquanto 30,8% desaprovam.

Ao classificar o governo, 54,6% o consideram ótimo ou bom, 24,9% avaliam como regular e 18,4% classificam como ruim ou péssimo.

Desempenho nos recortes demográficos

A vantagem do atual governador é mais expressiva entre o eleitorado masculino, grupo no qual Tarcísio atinge 65,5% das intenções no primeiro turno, contra 27,4% de Haddad.

Na faixa etária de 35 a 44 anos, o mandatário estadual também se destaca, consolidando 61,7% de apoio.

Já o candidato do PT apresenta seu melhor desempenho entre os eleitores com 60 anos ou mais, recorte onde Haddad registra 41,8% e encurta a distância para o líder, que marca 49,2%.

Entre o público feminino, a vantagem de Tarcísio recua para 45,4%, com o petista marcando 37,1% dos votos.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 1.600 eleitores de São Paulo entre 22 e 26 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI).

A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo SP-06753/2026.